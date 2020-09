Westerbeck

Der hölzerne Schlauchturm beim ehemaligen Feuerwehrhaus ist Geschichte. Eine Firma trug ihn am Dienstag Stück für Stück ab. Was bleibt, ist der Wetterhahn, der vorm Abriss von Mitarbeitern abgebaut wurde.

Mit einem Steiger waren am Vormittag die Arbeiten begonnen worden, indem zunächst die Ziegel auf dem Dach des rund 13 Meter hohen Turms einzeln per Hand entfernt wurden. Danach wurde der Dachstuhl abgetragen samt Stahlträger, an dem bis zur Jahrtausendwende noch die Löschwasserschläuche nach einem Einsatz mittels der Kraft zweier Kameraden und einer Seilwinde zum Trocknen empor gezogen wurden.

Turm ist aus dem Jahr 1954

Abgebaut wurde auch der metallene Windrichtungsanzeiger auf der Dachspitze. Der Hahn, der das Ganze krönte und sich noch immer in den Wind drehte, war bereits eine Zweitbesetzung; 1992 anlässlich des 20-jährigen Bestehens des aktuellen Feuerwehrhauses wurde der Originalhahn von 1954 nämlich schon mal ausgetauscht, „weil der alte völlig verrostet war“, wie sich Reinhard Wehmann, Mitglied der Altersabteilung der Westerbecker Wehr, noch gut erinnert.

Geholfen hätte seinerzeit dabei die Feuerwehr Fallersleben mit ihrer Drehleiter. Beim Abriss am Dienstag kam neben dem Steiger mit Arbeitskorb am Ausleger auch ein Baumfällaggregat mit Teleskoparm– leicht zweckentfremdet – zum Einsatz, indem sein Greifwerkzeug den Turm hielt, während vom Arbeitskorb aus die alten, schwarzbraun verwitterten Schwartenbretter der Seitenwände Stück für Stück abgetragen wurden.

Immer wenn eine „Stockwerk“, ein etwa 2,50 Meter hohes Gefach-Teilstück, auf diese Weise entblättert worden war, wurde mit der Säge dem Ständerwerk zu Leibe gerückt und mit dem Aggregat heruntergeholt. Von der Möglichkeit, den schiefen und in sich verdrehten Turm im Stück zu schleifen, nachdem man das Skelett am Fuße einkerbte, nahm man aus Sicherheitsgründen Abstand: „Man weiß nie, wo welche Spannung anliegt“, so ein Mitarbeiter der ausführenden Firma.

Korrosion sprengte das Fundament

Anlass für den Abriss war eine Überprüfung der Standfestigkeit der Turms durch die Gemeinde gewesen. Die war negativ ausgefallen. Unter anderem waren die Stahlprofile, in denen das Ständerwerk ruhte, über die Jahrzehnte so korrodiert, dass sie das Betonfundament gesprengt hatten. In der Folge waren im Ortsrat Westerbeck neben einem Abriss (3500 Euro) auch Möglichkeiten erörtert worden, den Turm zu erhalten – indem man ihn in drei Teile teilt (11 500 Euro) und andernorts standsicher wieder aufstellt (11 500 Euro) oder mit zusätzlichen Versteifungen versieht, in einem Stück umlegt (14 000 Euro) und andernorts wieder aufstellt.

Wetterhahn auf Fahnenmast?

Das bleibt: Der Wetterhahn vom Turmdach soll einen neuen Platz bekommen. Quelle: Jörg Rohlfs

Letztlich aber, und trotz zwischenzeitlichen Bemühungen zum Erhalt des „Wahrzeichens“ auch in den eigenen Reihen, entschied der Ortsrat sich für die günstigste Variante, die nun umgesetzt wurde. Was aber wie erwähnt bleibt, ist der Wetterhahn, den Wehmann zwecks Aufarbeitung an sich nahm. Eine Idee des fürderen Gebrauchs ist das Aufsetzen auf den Fahnenmast südlich des Feuerwehrhauses Am Hagen – auch weil dieser ohnehin umgesetzt werden muss, da die zu dessen Einweihung gepflanzte Eiche ihn mittlerweile ganz umrankt.

