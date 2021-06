Neudorf-Platendorf

Man wolle für die Mehrzweckhalle Neudorf-Platendorf Fördermittel beantragen, sagte Bauamtsleiter Jörg Wolpers im Ortsrat Neudorf-Platendorf. Dafür sei zu prüfen, was am wirtschaftlichsten ist: Sanierung, Abriss und Neubau am gleichen Ort oder Neubau an einem anderen Ort.

Ein weiteres Gutachten habe ergeben, dass Schadstoffe in der Bausubstanz stecken, „zum Glück aber in gebundener Form. Es besteht also keine Gefahr für Nutzer“, sagte Wolpers. Übrigens auch nicht dadurch, dass unter der Halle beim Bau in den 70-er Jahren Torflinsen nicht entfernt worden sind. Die seien inzwischen getrocknet. Hohlräume seien entstanden, durch die der Hallenboden in Schieflage gekommen ist: „Wir haben Höhenunterschiede von bis zu 4,5 Zentimetern“, sagte Wolpers. Die Standsicherheit des Gebäudes sei aber nicht gefährdet. Für die Jahre 2022 bis 2024 stehen für die Mehrzweckhalle insgesamt 750 000 Euro im Investitionsplan der Gemeinde Sassenburg.

Der Stand bei der Sanierung der Kulturstätte in der Alten Schule

Die Fassadensanierung läuft: Noch vor dem Winter sollen die Rohbauarbeiten an der Kulturstätte beendet sein. Quelle: Lea Rebuschat

Bei der Kulturstätte laufe die Fassadensanierung, das Dach sei bereits erneuert worden. Der Rohbau für den Anbau beginne demnächst, sagte Wolpers. Dort sollen Sanitäranlagen, ein Fahrstuhl und ein weiteres Treppenhaus Platz finden. Die Rohbauarbeiten sollen vor dem Winter beendet sein, obwohl sich der Beginn wegen zunächst fehlenden Materials etwas verzögert habe, berichtete Wolpers.

1600 Euro für Hinweistafeln entlang des Radwegs im Großen Moor

Der Förderverein Großes Moor beantragte einen Zuschuss von 3000 Euro. Für 1600 Euro sollen beschädigte dorfgeschichtliche Hinweistafeln entlang des Radweges ersetzt werden, für weitere 1400 Euro im Moormuseum ein Außenklassenzimmer entstehen. „Wir möchten ein außerschulischer Ort zum Lernen sein“, sagte Vorsitzender Detlev Junge. Der Ortsrat begrüßte das Vorhaben, sah aber die Gemeinde als zuständig an und bewilligte daher vorerst lediglich 1600 Euro für vier Hinweistafeln.

Auf der Sportanlage ist es erneut zu Vandalismus gekommen. Man habe Anzeige erstattet, Täter konnten polizeilich jedoch nicht ermittelt werden, sagte René Hagemann. Der Vorsitzende des TuS Neudorf-Platendorf erinnerte daran, dass bereits 2019 Schäden von 2000 Euro verursacht worden waren, diesmal sogar von rund 3000 Euro. Der Ortsrat war sich einig, dem TuS die Materialkosten bis zu einer Höhe von maximal 2380 Euro zu erstatten. Die erforderliche Arbeitsleistung erbringt der Verein selbst.

Weitere Themen im Ortsrat Die BIG beantragte, auf der Dorfstraße auf Höhe der Grundschule Temposchwellen vom Typ Berliner Kissen zu installieren. „Dort hält sich nämlich kaum jemand an Tempo 30“, begründete Sammy Hedriche. Bauamtsleiter Jörg Wolpers wies darauf hin, dass es sich um eine Kreisstraße handelt. Folglich sei der Landkreis zuständig. Wolpers empfahl, diesen wie auch die Polizei zu einem Ortstermin einzuladen und die Sache bis dahin zu vertagen. Auf Feierlichkeiten anlässlich des 225-jährigen Bestehens des Dorfes wolle man wegen der Pandemie verzichten, erklärte Astrid Schulz. Zugleich stellte die Ortsbürgermeisterin aber Zuschüsse in Aussicht, sofern Vereine, Schule oder Kindergarten ihrerseits Aktionen planen und umsetzen. Das Baugebiet auf der Suhlschen Fläche bekommt einen Spielplatz. Bei einer Ortsbegehung möchte man gemeinsam mit Investor und Anwohnern besprechen, was dort möglich ist. Der Straßenausbau am Mittelpunkt werde auf 2022 verschoben, berichtete Bauamtsleiter Jörg Wolpers. „Wir konnten die vorgeschriebene Beteiligung der Bürger wegen der Pandemie nicht umsetzen“, begründete er. Der Ausbau soll im August 2022 beginnen und voraussichtlich bis November dauern. Triangels neuer Bahnhof wird am 28. Juni offiziell eingeweiht. Zeitgleich wird der Bahnhof in Neudorf-Platendorf geschlossen und durch eine Buslinie mit seinem Triangeler Pendant verbunden. Ende Juli werden auf dem Multifunktionsplatz I Container für einen provisorischen Hort für die Dauer von höchstens zwei Jahren aufgestellt. Der Hort soll in der zur Kulturstätte umgebauten Alten Schulen unterkommen – voraussichtlich ab der zweiten Jahreshälfte 2022. Bis dahin blockieren die Container elf Parkplätze, erklärte Wolpers.

Der C-Platz hinter dem Kindergarten könnte Bolzplatz werden

Der bisher vor allem für Jugendfußball genutzte, nach der Neuausrichtung des TuS aber wohl kaum noch benötigte C-Platz hinterm Kindergarten könnte künftig als Bolzplatz dienen. „Man müsste bloß zwei Tore aufstellen“, wies Hagemann auf überschaubare Kosten hin. Durch Lärm dürfte sich niemand gestört fühlen, da der Platz weit abseits der Wohnbebauung liegt. Der Zugewinn für die Jugendarbeit im Dorf wäre dagegen erheblich, sagte er. Der Ortsrat sah das positiv und beauftragte die Verwaltung, mit dem TuS, dem Kindergarten als Nachbar sowie dem Eigentümer der gepachteten Fläche zu klären, ob und wie sich dort ein Bolzplatz realisieren lässt.

Von Ron Niebuhr