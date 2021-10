Warum die erste VfL-Fußballschule beim TSV Grußendorf so gut ankommt

Grußendorf

Zum ersten Mal hatte der TSV Grußendorf zum Fußballcamp mit dem VfL Wolfsburg eingeladen, und die Kinder waren begeistert. Mit einem FUNiño-Turnier enden die tollen Tage am Donnerstag, 21. Oktober. Die Kids hoffen auf viele Besucher am Fußballplatz zwischen 13.30 und 15 Uhr, die sich anschauen, was sie in den vier Tagen so alles gelernt haben.

Dafür haben die Trainer Emely, Corinna und Ghandy um Johannes Plecksnies, der für die VfL-Fußballschule zuständig ist, gesorgt – „ein tolles, junges Team“, wie die Eltern lobten. Dribbling, Passspiel und Torschusstraining standen auf dem Plan. Wie das funktioniert, führen die sechs- bis 13-jährigen Fußballfans beim Abschluss-Turnier vor. Dazu wird übrigens auch ein Überraschungsgast erwartet.

Zur Galerie Vier Tage lang trainierten die Kinder vom TSV Grußendorf Dribbling, Passspiel und Torschusstraining. Dabei hatten sie auch viel zu lachen.

So macht sogar das Aufräumen Spaß

Nicht nur das Fußballspielen hat dafür gesorgt, dass die jungen Kicker viel Spaß hatten. Sogar das Aufräumen wurde mit Begeisterung erledigt, denn es galt, eine Wette zu gewinnen: Wenn die Kinder innerhalb von einer Minute und 45 Sekunden alles ordentlich haben, haben die Trainer verloren. Natürlich schafften die Kinder das – und der Wetteinsatz waren mindestens zehn Liegestütze pro Trainer. Dafür wurden sie von den Kids ordentlich angefeuert, die sich dabei schier kaputt gelacht haben.

In den Mittagspausen gab’s nicht nur gutes Essen vom Landhaus in Dannenbüttel, das die Kinder nahezu komplett aufgegessen haben, sondern auch Spiele wie Tricks mit den Fingern und laute, coole Musik, zum Beispiel den Song „Die Schule schläft“. Und für zwischendurch gab’s ein von Edeka Peters gesponsertes Obst/Gemüse-Paket, das Eltern und Geschwister jeden Tag frisch zubereitet haben.

Geld für die Mannschaftskassen der Fußballjugend

Auch beim Abschluss-Turnier gibt’s was zu essen: Eltern verkaufen selbst gebackenen Kuchen und Kaffee gegen Spende, mit dem Geld werden die Fußballjugend-Mannschaftskassen gefüttert.

So sehr die Kinder bedauern, dass es nun vorbei ist, gibt’s doch auch Grund zur Freude: Für nächstes Jahr ist ein Revival in Planung!

