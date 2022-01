Warum Triangels Ortsrat noch keinen Grundsatzbeschluss zum Gesundheits- und Rehabilitationspark fasst

Triangel

Ein Gesundheits- und Rehabilitationspark soll auf dem Gelände der ehemaligen Villa Bock in Triangel entstehen. Triangels Ortsrat befasste sich jetzt mit einem Grundsatzbeschluss für das Projekt. Gero Hoffmann, Geschäftsführer von EuroMedical, stellte es den Politikern und Zuhörern vor.

Entgegen des ursprünglichen, im Juni vorgestellten Konzeptes habe man inzwischen eine ganzheitliche Ausrichtung gefunden, sagte Hoffmann. Dadurch erhöhe sich baurechtlich gesehen die Chance, das Vorhaben zu realisieren, erläuterte der Projektleiter. Ein wesentliches Ziel sei nach wie vor, eine patientennahe ärztliche Versorgung im Landkreis Gifhorn und der Region Braunschweig zu sichern. Denn Studien gehen davon aus, dass bundesweit im ländlichen Raum bis 2035 wohl wenigstens 11 000 Arztpraxen verwaisen, bis 2050 vielleicht sogar die Hälfte aller Praxen.

Weniger Medikamente, stattdessen besserer Lebensstil

Gero Hoffmann Quelle: privat

Man wolle im Triangeler Gesundheits- und Rehabilitationspark Therapieformen nutzen, die mit weniger Medikamenteneinsatz auskommen und stärker auf die Verbesserung des Lebensstiles der Patienten setzen. Man verfolge ganzheitliche Reha-Strategien inklusive psychologischer Begleitung, sagte Hoffmann. Die Villa Bock werde zu einem Medizinischen Versorgungszentrum um- und ausgebaut von aktuell 1 000 auf dann 2 500 Quadratmeter. Auf dem unbebaubaren Grünstreifen des rund 32 134 Quadratmeter großen Areals soll ein Reha-Parcours entstehen, und statt ein neues Schwimmbad zu bauen, werde das bestehende ausgebaut, sagte Hoffmann.

Für Ärzte, Gäste von Tagungen, Reha-Patienten sowie internationale Health-Care-Touristen sollen Apartments in einer Art von Hotel entstehen – 3 750 Quadratmeter groß mit 100 bis 130 Betten. Gedacht ist auch an ein Bistro- und Restaurant, eine Nah- und Fernapotheke sowie einen medizinischen Fertigungsbetrieb. Insgesamt sollen Gebäude mit einer Fläche von fast 9 000 Quadratmetern entstehen, die sich aber durch „sehr freundliche Gestaltung“ ins Umfeld einfügen sollen, versicherte er.

Baubeginn möglichst in den kommenden zwei Jahren

Der Projektleiter geht von einem Investitionsvolumen von „eher 30 als 15 Millionen Euro“ aus. Baubeginn soll möglichst in den kommenden zwei Jahren sein. Der Triangeler Gesundheits- und Rehabilitationspark soll übrigens zugleich die Unternehmenszentrale werden für Satellitenpraxen und vergleichbare Folgeprojekte in ganz Deutschland, sprich: „Die Gewerbesteuer ginge an die Gemeinde“, sagte Hoffmann.

Triangels Ortsrat tat sich schwer damit, einen Grundsatzbeschluss zu fassen. Die Politiker befürchteten, so frühzeitig jede weitere Einflussnahme aus der Hand zu geben. Zudem seien noch viele Fragen offen, meinten sie. Gemeindebürgermeister Jochen Koslowski sagte, dass es lediglich um ein grundsätzliches Okay zum Projekt gehe. Und Bauamtsleiter Jörg Wolpers ergänzte, dass der Ortsrat in der Bauleitplanung ohnehin nochmal angehört werde. Auch Hoffmann betonte: „Wir wollen ganz sicher niemanden übergehen.“ Auf Antrag von Ortsbürgermeisterin Andrea Kiel beschloss der Ortsrat, die noch offenen Fragen zu sammeln und übers Bauamt an Hoffmann zu übermitteln. Mit dem Grundsatzbeschluss zum Projekt, an dem man „großes Interesse“ signalisierte, will sich der Ortsrat in der kommenden Sitzung – voraussichtlich in vier Wochen – wieder auseinandersetzen.

Von Ron Niebuhr