Warum Triangel über einen Kita-Anbau in Neudorf-Platendorf entscheidet

Neudorf-Platendorf

Wie steht es um die laufenden Projekte im Dorf? Und was sollte im kommenden Haushaltsjahr angepackt werden? Diesen Fragen ging Neudorf-Platendorfs Ortsrat um Ortsbürgermeister Fabian Hoffmann bei seiner Sitzung am Donnerstagabend auf den Grund.

Interfraktionell hatten die Ortsratsmitglieder im Vorfeld Ideen gesammelt und miteinander abgestimmt, was im Haushalt der Gemeinde Sassenburg für ihr Dorf berücksichtigt werden sollte. So wolle man sich stark machen für Planungskosten von gleich mehreren Projekten: Erweiterung von Kita, Grundschule und Feuerwehrhaus, Neubau der Mehrzweckhalle sowie Ankauf und Erschließung von Grundstücken als Bauland.

Es hängt alles von der Entscheidung des Triangeler Ortsrats ab

Detlev Junge (Grüne) wies darauf hin, dass man die Kita-Erweiterung nur vorsorglich ins Auge fasse. Sollte der geplante Kita-Neubau hinterm Triangeler Einkaufszentrum erfolgen, würden die Platzprobleme gewiss auch für Neudorf-Platendorfs Nachwuchs gelöst. Die Thomaskita müsste dann vorerst nicht mehr vergrößert werden. „Der B-Plan ist fertig. Es steht und fällt mit der Entscheidung des Triangeler Ortsrates“, ergänzte Helmut Herrmann (CDU). Auf Gemeindeebene wollen sich die Grünen zudem dafür einsetzen, dass Mittel für den Bau von Photovoltaik- und Kleinwindkraftanlagen vorgehalten werden. Man sollte handlungsfähig sein, sofern für derartige Anlagen Förderprogramme aufgelegt werden, sagte Junge.

Schon seit Jahren geplant: Der Ausbau der Straße Am Mittelpunkt verzögert sich weiter. Quelle: Ron Niebuhr Archiv

Der seit vielen Jahren vorgesehene Ausbau der Straße Am Mittelpunkt dagegen verzögert sich weiter – zuletzt wegen Corona. Die Pandemie verhinderte nämlich die „zwingend erforderliche“ Anliegerversammlung, erklärte Bauamtsleiter Jörg Wolpers. Daher könne man die Straße nicht 2022 ausbauen. 2023 sei es ebenfalls nicht möglich, da das Bauamt dann mit den Nebenanlagen im Zuge der Sanierung der Westerbecker Ortsdurchfahrt komplett ausgelastet sei. 2025 gelte das gleiche für die Nebenanlagen der Grußendorfer Ortsdurchfahrt. Bleibt also nur 2024 – sofern Corona bis dahin die rechtlich notwendige Anliegerversammlung zulässt. Rechnen könnten die Anlieger übrigens mit einer Kostenbeteiligung von 90 Prozent, da es sich um einen Erstausbau handele, sagte Wolpers.

Die Arbeiten an der Alten Schule liegen im Kosten- und Zeitplan

Alte Schule: Inzwischen ist der Anbau im Rohbau fertig. Quelle: Lea Behrens Archiv

Der Umbau der Alten Schule zur Kulturstätte liege im abgesteckten Kostenrahmen. Der Rohbau des Anbaus sei fertig. Dessen Dach werde demnächst gedeckt. Das Bestandsgebäude werde inzwischen beheizt, damit der Lehmputz langsam trocknen kann. Weitere Gewerke im Innenausbau liefen an, berichtete Wolpers. Die Fertigstellung sei, sofern alles klappt wie vorgesehen, im August zu erwarten. „Wir sind daher guter Hoffnung, die Kulturstätte im Herbst in Betrieb nehmen zu können“, sagte der Bauamtsleiter. Außer der Kulturschmiede will das DRK dort Räume nutzen. Hort und Jugendtreff sollen ebenfalls im Gebäude unterkommen.

Von Ron Niebuhr