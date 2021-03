Viel Detailplanung für die Ortsdurchfahrten von Grußendorf und Westerbeck

Sassenburg

Die Landesstraße 289 wird voraussichtlich ab 2023 zwischen Lessien und Westerbeck saniert. Die Gemeinde Sassenburg erneuert zeitgleich die Nebenanlagen der Ortsdurchfahrten in Grußendorf und Westerbeck. Der Bauausschuss befasste sich am Mittwochabend mit ersten Vorschlägen der Verwaltung.

Einleitend wies Bauamtsleiter Jörg Wolpers darauf hin, dass die Vorschläge nur ungefähr abstecken sollten, was vorstellbar ist. So kann die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr abschätzen, in welchem Kostenrahmen sich die Ausschreibung des Gesamtpaketes aus Straßensanierung und Erneuerung der Nebenanlagen bewegt. Beide Maßnahmen getrennt zu planen, sei nicht sinnvoll: „Zwei Planer in einer Baustelle? Das ist noch nie gut gegangen“, winkte Wolpers ab.

Diskussionen über Detailfragen ziehen die Sitzung auf vier Stunden in die Länge

Obgleich die Vorschläge der Verwaltung nur die grobe Marschrichtung vorgeben sollten, und obwohl Wolpers versicherte, dass folgende Sitzungen mehr als ausreichend die Chance böten, sich haarklein damit auseinander zu setzen, befeuerte der eine oder andere Politiker immer wieder Diskussionen über Detailfragen. So zog sich die unter Coronabedingungen in der Westerbecker Sporthalle laufende Sitzung auf mehr als vier Stunden!

Die Kreuzung mitten in Westerbeck: Eine Dunkelampel ist im Gespräch. Quelle: Thorsten Behrens

Die Pläne für Westerbeck In Westerbeck erübrigte es sich aus Sicht der Verwaltung, mehrere Varianten für die Nebenanlagen zu entwickeln. Dort müssen die Gehwege nämlich wegen der umfassenden Straßenerneuerung eh komplett neu gebaut werden. Brisant dabei: „Es müssen auf beiden Seiten der Straße Bäume gefällt werden“, sagte Sebastian Zielonko vom Bauamt. Die Wurzeln ragen weit unter die Straße. Deren Unterbau zu erneuern, gelingt wohl nicht, ohne Wurzeln zu kappen. Folglich seien die Bäume nicht mehr standsicher, erklärte Bauamtsleiter Jörg Wolpers. Politisch sei daran nicht zu rütteln, es sei eine Frage der Verkehrssicherheit. Kautzsch sprach sich dennoch gegen das Fällen aus: „Das verändert das Ortsbild völlig“, sagte er. Seinen Antrag, die Straße so zu planen, dass die Bäume erhalten bleiben, lehnten Westerbecks Ortsrat und der Bauausschuss ab. Wolpers versicherte, dass man „jeden Baum rettet, der zu retten ist.“ Für alle anderen werde Ersatz gepflanzt, fügte Zielonko hinzu. Wie in Grußendorf werden auch in Westerbeck die Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut. Auch hier sind teils Querungshilfen vorgesehen. Entgegen des Vorschlages der Verwaltung empfahl der Bauausschuss auf Antrag von Rainer Knop (SPD), die Querungshilfe am Altenheim zu belassen und dort eine Dunkelampel aufzustellen. Wenn möglich soll die fünfarmige Kreuzung in der Ortsmitte aber durch einen Kreisel ersetzt werden. Ebenfalls eine Mehrheit fand Knop mit dem Antrag, eine E-Ladesäule für Radwanderer zu installieren. Nur seinen Antrag, die Bushaltestelle „Kleine Dorfstraße“ ebenfalls in der Ortsmitte zu belassen, lehnte man bei Stimmgleichheit ab. Sie soll auf der Hauptstraße 150 Meter weiter nach Süden verlegt werden. Auch für Westerbeck stellte Kautzsch Änderungsanträge – fünf an der Zahl. Drei fanden keine Mehrheit. Verlegt werden soll aber die Bushaltestelle „Am Hagen“ – und zwar weiter nach Norden. Der Bauausschuss folgte auch seiner Forderung, den Grünstreifen im südlichen Teil der Hauptstraße zwischen Fahrbahn und Gehweg zu lassen statt ihn zwischen Gehweg und Grundstücksgrenzen zu verlegen. Bei je einer Gegenstimme sprachen sich Ortsrat und Bauausschuss mehrheitlich für die vorgestellte Planung für Westerbeck einschließlich der beschlossenen Änderungen aus. Die Gesamtbaukosten bezifferte die Verwaltung mit voraussichtlich 1,3 Millionen Euro, den Gemeindeanteil mit 479 000 Euro.

Auch weil es die in Sassenburger Gremien fast schon obligatorische Diskussion über die Tagesordnung gab. Diesmal ging es um die Frage, ob man die Pläne, wie von Andreas Kautzsch (BIG) gefordert, vorerst nur zur Kenntnis nimmt und keine Beschlussempfehlung abgibt. Das lehnten der Bauausschuss mit eins zu sechs und der mit ihm tagende Westerbecker Ortsrat mit eins zu drei Stimmen ab. Der ebenfalls anwesende Grußendorfer Ortsrat hatte darüber nicht zu befinden – dort ist Kautzsch kein Mitglied und daher nicht antragsberechtigt.

Das Projekt Kreisel ist noch nicht konkret: In Grußendorf soll eher eine Ampel entstehen. Quelle: Lea Rebuschat

Im Zusammenhang mit dem Straßenausbau ist ein Kreisel in Grußendorf noch nicht machbar

Weiterer Aufreger für Kautzsch: Der für Grußendorf von der Landesbehörde vorgesehene Kreisel im derzeitigen Kreuzungsbereich der L 289 mit Stüder Straße und Birkenweg wird nicht im Zuge der Sanierung der Ortsdurchfahrt erstellt. „Es wird noch geprüft, ob ein Kreisel dort überhaupt machbar ist“, erklärte Sebastian Zielonko aus dem Bauamt. Alternativ sei eine rund 200 000 Euro teurere Ampelkreuzung vorstellbar.

So soll der Ausbau in Grußendorf aussehen In Grußendorf waren für die Nebenanlagen zwei Varianten denkbar: Einen komplett neuen Gehweg auf der Nordseite anlegen und den Gehweg auf der Südseite unverändert lassen. Oder den Gehweg im Süden abreißen und dann breiter neu bauen. Breite von zwei Metern und Neubau seien Voraussetzungen, um Fördermittel zu erhalten, erklärte Sebastian Zielonko aus dem Bauamt der Gemeindeverwaltung. Es geht um 900 Meter Gehweg innerorts und 400 Meter außerorts. Hinzu kommen sollen Querungshilfen in der Nähe von Bushaltestellen, soweit es die Grundstückseinfahrten zulassen. Die Gesamtbaukosten bezifferte die Verwaltung mit 723 000 Euro für die erste und 720 000 Euro für die zweite Variante, den Gemeindeanteil mit 289 000 beziehungsweise 288 000 Euro. Rechtlich zu klären sei, inwieweit die Anlieger Ausbaubeiträge zu leisten haben, sagte Zielonko. Der Bauausschuss sprach sich bei einer Gegenstimme nach rund zweistündiger Diskussion für die erste Variante aus. Sieben Änderungsanträge von Kautzsch scheiterten zuvor.

„Ohne Kreisel brauchen wir hier gar nicht mehr weiterzureden“, wetterte Kautzsch. Wolpers erwiderte, dass die Sanierung der L 289 aus einem anderen Topf finanziert werde als der Kreisel. Dessen Planung und Bau würde die Maßnahme zu lange hinauszögern, sprich: „Wenn wir auf den Kreisel bestehen, ist die Sanierung gestorben.“ Und Ausschussvorsitzender Claus Schütze ergänzte: „Es bringt eh nichts, sich an Dingen heiß zu reden, die außerhalb unserer Zuständigkeit liegen.“

In Westerbeck muss die Straße inklusive Untergrund komplett erneuert werden

Für die Sanierung der Landesstraße habe die Landesbehörde noch keine Bauabschnitte eingeteilt. Es sei aber davon auszugehen, dass es außerorts losgeht. Die Untersuchung des Baugrundes habe gezeigt, dass in Grußendorf das Abfräsen und Neuaufbringen der Deckschicht als Straßensanierung genügt. In Westerbeck dagegen müsse die Straße inklusive Untergrund komplett erneuert werden. „Das ist vom Umfang her vergleichbar mit der Hauptstraße in Isenbüttel“, verwies Wolpers auf die dort laufende Baumaßnahme. Mit dem Unterschied, dass in Westerbeck wohl keine Wasserleitungen erneuert werden. So oder so sei das nur mit Vollsperrungen zu machen, „allein schon um die Sicherheit der Bauarbeiter zu gewährleisten“, sagte Wolpers.

Von Ron Niebuhr