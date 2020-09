Triangel

Das Projekt neuer Bahnhof für Triangel scheint unter keinem guten Stern zu stehen. Erst wartete man auf Förderbescheid und den Abschluss eines Entwidmungsverfahren und verschob dafür eine Teil der Arbeiten und die Fertigstellung, jetzt liegt der Bau des neuen und rund 5300 Quadratmeter großen Vorplatzes auf Eis. Diesmal soll die Fertigstellung aber trotzdem wie geplant im März erfolgen.

„Es ist richtig, dass die Baufirma bereits in der 35. Kalenderwoche hätte anfangen sollen“, bestätigte der Sassenburger Bauamtsleiter Jörg Wolpers auf AZ-Anfrage, dass die Arbeiten noch nicht begonnen haben. „Da dies nicht geschehen ist, hat die Gemeinde die Baufirma bereits in Verzug gesetzt.“ Baubeginn soll laut jüngster Baubesprechung vom Donnerstag jetzt am kommenden Dienstag, 8. September, sein – also in der 37. Kalenderwoche. Und es ist laut Wolpers weiterhin geplant, die Baumaßnahme für den Vorplatz im März abzuschließen.

Der Bau des neuen Vorplatzes soll 685 000 Euro kosten

Wenn es denn los geht, soll erst vom Ende der Straße Zum Holzplatz aus die Baustraße inklusive eines Grabenübergangs hergerichtet werden. Dann steht der Bau von 24 Parkplätzen und zwei Taxiständen auf dem Plan. Allerdings: Wer glaubt, dass die genutzt werden können, wenn sie fertig sind, was bis Ende November der Fall sein soll, täuscht. Zumindest vorerst. Denn noch fehlt dann die Zufahrt. Im Anschluss werden Buswendeschleife, Bushaltestellen sowie die Bike-and-Ride-Anlage gebaut. Kosten soll das alles rund 685 000 Euro. Die Gemeinde hat bei der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen Fördergelder beantragt und auch genehmigt bekommen. Maximal fließen 75 Prozent der anrechenbaren Kosten.

Diese Fördermittel hatten mit zur Folge, dass die Arbeiten schon einmal verschoben wurden, denn ohne positiven Förderbescheid durfte die Gemeinde nicht anfangen. Inzwischen liegt der Förderbescheid aber vor, und bisher hatte die Gemeinde das Jahresende als Baufertigstellung ins Auge gefasst. Das monatelange Warten auf die Entwidmung der eisenbahnrechtlichen Fläche, ohne die ein Bau der Parkplätze nicht möglich gewesen wäre, hatte das Teilprojekt Bahnhofsvorplatz dann immer weiter nach hinten verschoben – auf jetzt März. Der neue barrierefreie Bahnsteig dagegen ist bereits fertig.

Von Thorsten Behrens