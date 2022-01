Versuchter Diebstahl in Triangel – Polizei sucht Zeugen

Triangel

Ein Anwohner bemerkte kurz vor Mitternacht am Sonntagabend, dass sich drei Personen auf einem Baugrundstück an der Hermann-Koehler-Straße aufhielten. Dort wendeten sie sich zielgerichtet einigen Paletten mit Baustoffen zu. Der Anwohner sprach die Personen an, woraufhin diese sich vom Grundstück entfernten. Sie verschwanden mit einem Kleinbus oder Pritschenwagen mit Plane, hinter dem Fahrzeug befand ein auffällig langer Anhänger – die Polizei geht davon aus, dass sie etwas vom Baugrundstück stehlen wollten.

Weitere Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel. (05371) 98 00 an die Polizei Gifhorn zu wenden.

