Unter Neudorf-Platendorfs Mehrzweckhalle sind Hohlräume: Neubau oder Sanierung

Sassenburg

Mit dem Haushaltsplan für 2021 befasste sich Sassenburgs Bauausschuss in seiner Sitzung am Dienstagnachmittag in Triangels Sport- und Freizeitstätte. Genau gesagt mit den für den Fachbereich Technische Dienste relevanten Posten im bereits durch den Finanzausschuss überarbeiteten Entwurf der Verwaltung.

Auf Antrag von Andreas Kautzsch (BIG) beschränkte man sich darauf, nur die zwischenzeitlich gemachten Änderungen sowie darüber hinaus gehende Änderungswünsche der Fraktionen zu thematisieren. „Wir sollten das zum Schutz der Gesundheit aller Anwesenden so handhaben“, schlug Kautzsch vor. Mit Blick auf die Corona-Pandemie wollte man keine vier- oder fünfstündige Sitzung abhalten. Ein paar Stunden dauerte es dennoch.

Die Gemeinde muss Hausmeister aus- und fortbilden

Bauamtsleiter Jörg Wolpers erläuterte bei Bedarf die Änderungen. So rechnet man mit Mindereinnahmen von 7300 Euro aus der Vermietung von Gebäuden und Grundstücken, etwa bei Standflächen für Altkleidercontainer und durchs Freihalten der Wohnung in der alten Westerbecker Kindertagesstätte. Für die Aus- und Fortbildung von Hausmeistern sind 3000 Euro vorgesehen. Durch personelle Veränderungen habe sich Schulungsbedarf ergeben, sagte Wolpers.

Der Baugrund der Neudorf-Platendorfer Mehrzweckhalle ist mittlerweile untersucht worden. Mit dem Ergebnis, dass sich Hohlräume unter der Halle befinden. Man wolle nun ermitteln lassen, was wirtschaftlicher ist: Sanierung oder Neubau. Kautzsch sah darin keinen Sinn, denn wegen der Hohlräume scheide eine Sanierung aus. Statt eine Wirtschaftlichkeitsberechnung zu bezahlen, solle man das Geld lieber in ein Gesamtkonzept für die Dorfmitte stecken. Ein Gesamtkonzept sei „sicherlich sinnvoll“, erwiderte Wolpers. Entbehrlich sei die Wirtschaftlichkeitsberechnung aber nicht. Es sei denn, man wolle auf „Fördermittel im sechsstelligen Bereich“ verzichten. Denn die Berechnung sei Voraussetzung für die Gewährung eines Zuschusses. Für Jörg Heuer (SPD) war somit klar, dass man die Berechnung erstellen lassen sollte. Aber auch für Kautzsch’ Antrag, zusätzlich 30 000 Euro für ein Gesamtkonzept aus Mehrzweckhalle, Feuerwehrhaus und Erweiterung der Grundschule vorzusehen, sprach sich der Ausschuss aus.

Iseweg in Neudorf-Platendorf: Die Beleuchtung soll erweitert werden. Quelle: Thorsten Behrens Archiv

In Iseweg, Bahndamm und Bahnhofstraße ist die Beleuchtung völlig unzureichend

Letztlich beantragte Kautzsch noch, gestrichene Mittel zum Ausbau der Straßenbeleuchtung in Neudorf-Platendorfs Iseweg, Bahndamm und Bahnhofstraße wieder aufzunehmen. „Die Beleuchtung ist dort völlig unzureichend“, sagte er. Wolpers stimmte zu, der Ausschuss mit knapper Mehrheit ebenfalls. Kosten: 145 000 Euro. Heuer beantragte, auch die Stüder Straße zu beleuchten (70 000 Euro). Wolpers wies darauf hin, dass der fragliche Straßenabschnitt außerorts liege. „Wenn wir uns diesen Luxus leisten, geht die gleiche Diskussion für andere Straßen außerorts los, zum Beispiel von Triangel zur IGS“, warnte er. Eine knappe Mehrheit sah es genauso und lehnte Heuers Antrag ab.

Von Ron Niebuhr