Unbekannte zerstören Trainerunterstände beim TuS Neudorf-Platendorf

Neudorf-Platendorf

René Hagedorn ist ratlos: Der Vorsitzende des TuS Neudorf-Platendorf berichtet von mutwilligen Zerstörungen auf dem Sportgelände, Unbekannte haben die Glasscheiben der Trainerunterstände am A-Platz zerschlagen und herausgebrochen. Auf dem Schaden von knapp 3000 Euro bleibt der Verein sitzen – und das in wirtschaftlich schwieriger Zeit. Und die Staatsanwaltschaft hat jetzt das Verfahren gegen Unbekannt eingestellt.

René Hagemann Quelle: Stefan Knaak Photography

Wann genau die Unbekannten auf dem A-Platz gewütet haben, ist nicht mehr nachvollziehbar, „da aufgrund des eingestellten Sportbetriebs nur unregelmäßig eine Kontrolle der Sportanlagen erfolgt“, so Hagemann. Es muss irgendwann im April passiert sein. Der Verein zeigte den Vorfall bei der Polizei an, die Ermittlungen gegen Unbekannt begannen. „Aber jetzt hat die Staatsanwaltschaft uns mitgeteilt, dass das Verfahren eingestellt wird.“

„Wir haben in Corona-Zeiten ohnehin schon genug Probleme“

Hagemann fühlt sich machtlos. „Wir haben in Corona-Zeiten ohnehin schon genug Probleme.“ Von ungefähr zehn Prozent Mitgliederschwund berichtet er. „Und dann wird hier im wahrsten Sinne des Wortes mit Füßen getreten, was von Vereinsmitgliedern mit viel Engagement und ehrenamtlich gepflegt wird.“ Ganz zu schweigen von der Summe – „das ist für einen Verein ein extrem großer Betrag, den haben wir hier nicht einfach so rumliegen“.

Vor drei Jahren gab es schon mal Vandalismus auf dem Sportplatz, damals hatten Unbekannte die Trainerbänke und einen Teil der Bandenwerbung mit Farbe beschmiert und einen Schaden von mehr als 1000 Euro angerichtet. Auch auf den Kosten war der Verein schon sitzen geblieben, „das zahlt ja auch keine Versicherung“, resigniert Hagemann.

Nimmt die mutwillige Sachbeschädigung in letzter Zeit zu?

Er stellt fest: „Ich bedauere es sehr, dass hier erneut von Einzelnen oder einer kleinen Gruppe von Menschen unser Eigentum so beschädigt wird. Dieser sinnlose Vandalismus macht uns sehr betroffen.“ Und er hat – auch anhand von Gesprächen mit anderen Vereinen – den Eindruck, dass diese mutwillige Sachbeschädigung insgesamt zugenommen hat.

Von Christina Rudert