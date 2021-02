TuS Neudorf-Platendorf lädt schon die Jüngsten zu Online-Training ein

Neudorf-Platendorf

Viele Vereine nicht nur im Kreis Gifhorn haben das Online-Angebot als Chance erkannt, mit ihren Mitgliedern auch während der Phase des Lockdowns in Verbindung zu bleiben und so auch einen Beitrag zur wichtigen körperlichen Fitness zu leisten. Mit dabei ist der TuS Neudorf-Platendorf, der für verschiedene Altersstufen etwas im Angebot hat.

Wie der 1. Vorsitzende René Hagemann feststellt: „Dem Sprichwort ,In einem gesunden Körper wohnt auch ein gesunder Geist’ folgend, ist nicht nur die Fitness, sondern auch die mentale Stärke ein wichtiger Baustein, um gut durch die Corona-Zeit zu kommen.“ Mit einem Augenzwinkern ergänzt er: „Und insbesondere bei den Erwachsenen kann ja ein wenig Sport gegen die unschönen Randerscheinungen des Home-Office nicht schaden.“

Die Übungsleiterinnen und Übungsleiter haben sich quasi in Eigenregie etwas einfallen lassen

Er freue sich gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen sehr darüber, „dass wir hier im Verein eine ganz aktive und umtriebige Gruppe von Übungsleiterinnen und Übungsleitern haben, die sehr engagiert sind und quasi in Eigenregie unser Online-Sportangebot entwickelt und möglich gemacht haben“. Nachdem nun schon fast ein Jahr keine Vereinsaktivitäten mehr angeboten werden konnten, halte er das insbesondere für die jüngsten Sportlerinnen und Sportler für wichtig. Denn „gerade für die Jüngsten ist Sport ein ganz wichtiger Baustein in der Entwicklung – auch wenn es natürlich schöner wäre, wenn der Sport zusammen stattfinden könnte. Aber wir machen so gut es eben geht das Beste daraus.“

Das sind die Online-Angebote Die Bambinis (Kinder bis vier Jahre) treffen sich in den geraden Kalenderwochen dienstags ab 16 Uhr für etwa eine Viertel Stunde mit Alexandra Borchardt zu Mitmach- und Bewegungsspielen. Die Minis zwischen vier Jahren und Einschulung sind willkommen dienstags von 16.45 bis 17.15 Uhr, mit Romy Rosenthal Bewebungsspiele und Mitmachtänze zu machen. Die Kids ab der ersten Klasse erwartet immer mittwochs von 17 bis 17.30 Uhr eine Überraschung aus Fitnessübungen, Tanz, Spiel und Spaß. Fit durch die Corona-Zeit für alle ab 16 Jahren bietet Barbara Busse donnerstags von 19 bis 20 Uhr an. In geraden Wochen geht es um Kräftigung und Dehnung, in ungeraden Wochen um Rückentraining und Wirbelsäulengymnastik. Power Fitness für alle ab 16 Uhren gibt’s montags von 19.30 bis 20.30 Uhr mit Mareike Scharmacher beim Ganzkörpter-Intervalltraining. Weitere Infos auf der Homepage www.tus-neudorf-platendorf.de oder per Mail an onlinesport@tusnp.de.

Zum Vereinsangebot gehören neben wöchentlichen Angeboten für Kinder unter vier Jahren, für Kinder von vier Jahren bis zum Grundschulalter und ab dem Schulalter auch Angebote für Erwachsene. Ein Angebot heißt beispielsweise „Fit durch die Coronazeit“ und wurde speziell zur Aktivierung des ganzen Körpers vor allem für Home-Office-Berufstätige zusammengestellt – im wöchentlichen Wechsel zwischen Rückentraining und Wirbelsäulengymnastik einerseits und einem speziellen Ganzkörpertraining mit entsprechender Mobilisation und Dehnungen andererseits. Ergänzt wird dieses Angebot von einem Onlinekursus „für Fortgeschrittene“, mit einem intensiven Ganzkörper-Intervalltraining mit HIIT- und Tabata-Workouts.

Fünf Angebote zum Auftakt, eine Erweiterung ist denkbar

Heike Müller, Abteilungsleiterin Kinder- und Jugendsport, ergänzt: „Mit diesen ersten fünf Onlinesportangeboten für alle TuS-Mitglieder sind wir für das erste schon gut gestartet und sind untereinander auch im regen Austausch, das Programm gegebenenfalls zu erweitern“. Teilnehmen können alle aktiven und passiven Mitglieder des Vereins, und auch Neuanmeldungen sind jederzeit willkommen. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Vereins unter www.tus-neudorf-platendorf.de.

