Trotz Corona gibt es ein Sommerferienprogramm

Die Sommerferien genießen und mit Freunden gemeinsam bei einer Aktion der Sassenburger Jugendförderung kochen oder backen? Nun, das wird es in diesem Jahr wegen Corona nicht geben – zumindest was die Punkte gemeinsam kochen und backen angeht. Ein Sommerferienprogramm wird es in der Sassenburg aber trotz der Pandemie geben. Sieben Aktionen hat das Team um Claudia Standtke auf die Beine gestellt.

„Kochen und backen sind beliebte Aktionen, da haben wir immer Wartelisten. Wegen der Corona-Auflagen geht das aber im Moment nicht“, bedauert Standtke. Auch auf Ausflüge wird verzichtet – mit zwei Ausnahmen. Und es gibt eine Beschränkung bei der Anzahl der Teilnehmer. „Wir dürfen in einer Gruppe maximal zehn Kinder annehmen“, sagt die Jugendpflegerin. um trotzdem möglichst vielen Kindern eine Teilnahme zu ermöglichen, wird jede der sieben Aktion zweimal angeboten. Und: „Niemand weiß, wie die Auflagen bis zu den Sommerferien sind. Möglicherweise dürfen dann mehr Kinder in der Gruppe sein. Dann können wir über die Warteliste auffüllen. Derzeit gehen wir von zehn Kindern aus, weil wir ja irgendwann planen müssen.“ Und Anmeldungen annehmen. Die sind jetzt online möglich unter www.unser-ferienprogramm.de/sassenburg – bis zum Monatsende. Dann werden die vorhandenen Plätze unter den angemeldeten Kindern verlost.

Sommernachtskino und Umweltschutz

Auf die Jungen und Mädchen warten in diesem Sommer in der Zeit vom 16. Juli bis zum 25. August vor allem kreative, grüne Aktionen. Bei „Flower Power“ beispielsweise basteln die Teilnehmer selbst unter anderem Hängeampeln und bepflanzen diese auch selbst. Doch nicht nur für Pflanzen gibt es ein neues Zuhause, sondern auch für Tiere. Bei „Home sweet Home“ werden Insektenhotels und Vogelhäuschen gebaut. Kreativ geht es auch bei der „Grüne Daumen“ zu – die Kinder basteln beispielsweise Teelichter aus Dosen und Mosaikglas, bemalen Steine für ein Tic Tac Toe-Spiel und bauen Windspiele. Bei „Upcycling“ wird die Kreativität dann auch noch mit Umweltschutz verbunden – denn aus Müll entstehen Gebrauchsgegenstände. Wie der Zahnputzbecher, der aus dem unteren Teil einer Plastikflasche geformt wird. Und bei der Aktion „Papp(e)satt“ ist der Name Programm.

Ab in den Wald heißt es bei „Wald(+)Bühne“. „Wir gehen im Pocken auf Detektivschatzsuche. Allerdings wollen wir kein Gold finden, sondern Bestandteile des Waldes“, sagt Standtke und verrät, dass es im Anschluss an den Waldausflug ein Sommernachtskino geben soll – wenn das Wetter mitspielt. Das muss auch bei „Rad, Pfeil & Bogen“ mitspielen. Denn dann schwingen sich die Teilnehmer auf ihre Fahrräder. „Da können wir den Sicherheitsabstand auch gut einhalten“, erklärt die Jugendpflegerin. Geradelt wird nach Stüde – an den Bernsteinsee. Aber nicht zum Baden. Sondern zum Bogenschießen auf der Anlage Artchers Lake.

