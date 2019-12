Triangel

Am Triangeler Kreisel geht es nicht mehr rund – zumindest nicht heute und am morgigen Donnerstag. Der Landkreis erneuert den Fahrbahnbelag. Autofahrer müssen sich auf kurze Umwege einstellen.

Es ist geplant, am heutigen Mittwoch die alte Asphaltdeckschicht abzufräsen und auf einer Seite die neue Deckschicht herzustellen, teilt dazu der Landkreis am Dienstagnachmittag kurzfristig mit. Am Donnerstag soll dann die andere Seite asphaltiert werden. Hierzu wird der Verkehr der Kreisstraße 31 (Dorfstraße Neudorf-Platendorf) halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Die Kreisstraße 93 (Triangeler Hauptstraße) kann in diesen zwei Tagen nicht an die Kreisstraße 31 angebunden werden. Die Zufahrt zum Penny-Markt wird ebenfalls abgesperrt. Der Penny-Markt ist in den zwei Tagen aber über die Zufahrt vom Hadi-Markt aus zu erreichen.

Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Hinweise auf den Schildern zu beachten – sie sollen nach AZ-Informationen an der K 93, an der B 188 und aus Neudorf-Platendorf kommend aufgestellt werden und darauf hinweisen, dass die Verbindung zur K 93 gesperrt ist, sodass über B 188/L 289 (Straße zwischen B 188 und IGS) gefahren werden soll. Die Busse werden über Hans-Rimpau-Weg und Glashüttenweg umgeleitet.

Auch die Verwaltung der Gemeinde Sassenburg wurde erst kurzfristig über die Maßnahme informiert, bestätigte Fachbereichsleiter Dirk Behrens auf AZ-Anfrage. Er befürchtet allerdings keine allzu großen Verkehrsbehinderungen, da die Arbeiten an nur zwei Tagen laufen und es Ausweichstrecken gibt. „Klar ist das ein Eingriff in den Verkehrsfluss. Aber für zwei Tage sollte das mit ein wenig Verständnis der Autofahrer machbar sein.“

Der Kreisel war erst 2009 gebaut worden. Damals wurden gut 400 000 Euro für die Maßnahme ausgegeben. Zudem wurde der Gemeinde damals ein Landeszuschuss bewilligt – in einer Höhe von bis zu 75 Prozent.

Von Thorsten Behrens