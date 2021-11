Triangel/Dannenbüttel

Mit Triangel und Dannenbüttel haben in dieser Woche auch die letzten zwei der insgesamt sechs Ortsräte in der Einheitsgemeinde Sassenburg ihre konstituierenden Sitzungen absolviert. In beiden Ortsräten ging es vor allem um die Bürgermeisterposten sowie die Wunschliste für den Haushalt 2022 der Gemeinde.

Komplett neu aufgestellt ist der Ortsrat in Triangel. Ihm gehören für die CDU Andrea Kiel und Tobias Fronz an, für die SPD Tatjana Grabowski und Denis Hannemann sowie für die BIG Peter Weber. Einstimmig wählte das Gremium Andrea Kiel zur neuen Ortsbürgermeisterin. Ihr Stellvertreter ist Denis Hannemann. Während der Sitzung wurde die bisherige Ortsbürgermeisterin Beate Morgenstern-Ostlender mit der Ehrennadel in Bronze des Städte- und Gemeindebundes für 15 Jahre kommunalpolitische Arbeit geehrt und verabschiedet.

Das Gremium hat sich offenbar zwischen Kommunalwahl im September und der jetzigen konstituierenden Sitzung bereits intensiv in die Themen im Ort eingearbeitet. Jedenfalls erhielt die Gemeinde Sassenburg eine Liste mit Wünschen, die in den Haushalt 2022 aufgenommen werden sollen. Über diese Wünsche werden – wie auch bei den Listen aus den anderen Ortsräten, die zum größten Teil derzeit noch erarbeitet werden – in den kommenden Wochen erst die Fachausschüsse der Gemeinde und abschließend der Gemeinderat entscheiden.

Die Triangeler Politiker hätten gerne eine neue Küche in der Sport- und Freizeitstätte, das Gebäude soll zudem saniert werden. Auf den Spielplätzen am Rodelberg und am Hermann-Köhler-Weg soll jeweils eine Sitzgruppe aufgestellt werden. Der Kreisel soll einen Fahnenmast erhalten, der Blühstreifen an der Neuen Dorfstraße in Richtung IGS neu angelegt werden. Außerdem möchte der Ortsrat zwei Streuobstwiesen anlegen – je eine am Regenrückhaltebecken in der Verlängerung Birnendamm in Richtung Neuhaus sowie im Bereich des Penny-Marktes. Einen Auftrag gab es für den Verwaltungsausschuss der Gemeinde: Der soll sich den Bebauungsplan Zum Holzplatz noch einmal ansehen. Der Ortsrat würde gerne die derzeitigen Planungen für die Wohnbebauung ändern, außerdem soll der dort eingeplante Kita-Neubau an anderer Stelle entstehen.

Das ist im Dannenbütteler Ortsrat gelaufen

Im Dannenbütteler Ortsrat sitzen Jürgen Blume (SPD), Manfred Senger (CDU) sowie Jens Dürkop und Torben Jensen (beide BIG). Eigentlich gibt es fünf Sitze im Gremium – die SPD hätte aufgrund der bei der Kommunalwahl im September gewonnenen Stimmen Anspruch auf einen zweiten Sitz, hatte aber keinen zweiten Kandidaten auf der Liste. Jürgen Blume wurde vom Ortsrat zum Ortsbürgermeister gewählt, es gibt zwei Stellvertreter: Manfred Senger und Jens Dürkop. Die Sitzung in Dannenbüttel dauerte nur 34 Minuten – unter anderem, weil der komplett neue Ortsrat die Beratungen über Wünsche für den Haushalt 2022 der Gemeinde erst einmal zurückstellte, um sich noch ein wenig einzuarbeiten. Geehrt wurden mit der Ehrennadel in Bronze des Städte- und Gemeindebundes für 15 Jahre kommunalpolitische Arbeit Melanie Eggeling sowie Daniela Grußendorf-Zache, die dem bisherigen Rat angehörten.

Von Thorsten Behrens