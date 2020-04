Wie geht es weiter im Triangeler Baugebiet Am Holzplatz?

Triangel

Eigentumswohnungen für Senioren? Oder doch frei zu vergebene Wohnungen für alle Bürger? Oder eine Mischung daraus? Mit diesen Fragen zum neuen Baugebiet Am Holzplatz befassten sich am Dienstagabend der Ortsrat Triangel sowie der Bauausschuss der Gemeinde Sassenburg in gemeinsamer Sitzung. Trotz kontroverser Diskussionen gab es eine Empfehlung für den Gemeinderat, der in letzter Instanz entscheidet.

Grundlage für die Empfehlung durch Ortsrat und Bauausschuss war ein Konzept aus dem Architekturbüro Kuhn und Pramann aus Braunschweig. Das hatte eine für die Gemeinde kostenlose Entwicklungsstudie erstellt und vorgestellt. Diese Studie sieht vor, das Baugebiet nördlich des Penny-Marktes in Richtung Neudorf-Platendorf in drei Bereiche zu teilen. Im hinteren Bereich sollen zwei größere Mehrfamilienhäuser entstehen, in der Mitte eine stationäre Einrichtung für Senioren mit bis zu 80 Einzelzimmern sowie im vorderen Bereich an der Kreisstraße 31 barrierefreie Bungalows und Doppelhäuser. „Wir als Gemeinde wollen aber nicht nur Wohnraum für Senioren, sondern auch bezahlbare Mietwohnungen für alle Bürger“, erklärte dazu Jörg Wolpers, Leiter des Sassenburger Bauamtes, auf AZ-Nachfrage.

Anzeige

Planung am Bedarf vorbei?

Für Andreas Kautzsch, Fraktionssprecher der BIG, geht die Planung am Bedarf vorbei. Er hätte sich einen Architektenwettbewerb gewünscht. Kautzsch hält es für ungewöhnlich, dass ein Planungsbüro von sich aus eine derartige kostenlose Planung vornimmt – er vermutet einen Investor hinter dem Projekt und befürchtet, dass die Gemeinde sich die Planungen aus der Hand nehmen lässt. Seinen Antrag, die Beratungen erst in die Fraktionen zu geben, lehnten Ortsrat und Bauausschuss ab. Auch sein Antrag, die stationäre Einrichtung aus der Planung zu nehmen, fand keine Zustimmung.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Lutz Berneis ( CDU) beantragte, in die Planungen die Flächen für ein Ärztehaus sowie eine Apotheke mit aufzunehmen. Auch der von der Gemeinde bereits vorgesehene Caterer sollte in das Konzept des Architekturbüros mit aufgenommen werden. Dieser Antrag wurde angenommen. Und auch die neue Kita soll in dem Baugebiet entstehen.

Jetzt ist der Gemeinderat am Zuge – und das Abstimmungsergebnis aus Bauausschuss und Ortsrat dürfte es dem Gremium nicht gerade leichter machen. Der Bauausschuss stimmte zwar mit vier Ja- und einer Gegenstimme bei einer Enthaltung dafür, dass der Bebauungsplan für diesen Bereich entsprechend aktualisiert wird und die Politik in weitere detaillierte Planungen eingeht. Doch der zurzeit ausschließlich aus drei SPD-Mitgliedern bestehende Triangeler Ortsrat steht offenbar nicht fest hinter dem Beschluss – von ihm gab es nur eine Ja-Stimme sowie zwei Enthaltungen.

Umbau einer Dannenbütteler Bushaltestelle beginnt im Juni

Wolpers informierte die Mitglieder der beiden Gremien sowie die elf Zuhörer noch darüber, dass der barrierefreie Ausbau der Bushaltestelle in der Siedlung in Dannenbüttel wahrscheinlich Ende Juni beginnen wird – bei halbseitiger Sperrung des Bereiches.

Ausbau des Multifunktionsplatzes in Neudorf-Platendorf beginnt jetzt

Der wahrscheinlich rund zehn Wochen dauernde Endausbau des Multifunktionsplatzes 1 in Neudorf-Platendorf – also der Platz zwischen Schule, Mehrzweckhalle und Sportplatz – beginnt dagegen noch in dieser Woche.

Von Thorsten Behrens