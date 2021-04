Triangel: Polizei schnappt Einbrecher

Triangel

In der Nacht zu Donnerstag kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Triangel. Ein 28 Jahre alter Mann drückte ein auf Kipp stehendes Fester auf und gelangte so in die Wohnung. In dieser traf er auf die 79 Jahre alte Bewohnerin, die sofort die Polizei alarmierte. Ohne Beute versuchte der Mann zu flüchten, aber die Polizei war schneller: Die eintreffenden Polizeibeamten fanden den Mann noch vor Ort und nahmen ihn fest. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dazu dauern noch an.

Von der AZ-Redaktion