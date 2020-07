Triangel

Die Inbetriebnahme des neuen Bahnhofs Triangel verzögert sich. Mitte Mai teilte die Deutsche Bahn noch mit, dass es Ende Juni so weit sein sollte. Daraus wurde nichts. Das dürfte wohl mit den noch ausstehenden Arbeiten der Gemeinde Sassenburg zum Bau eines Park-and-Ride-Platzes mit Bushaltestelle zusammen hängen. Wann die Züge am neuen Bahnsteig halten, scheint unklar. Droht eine mehrmonatige Hängepartie?

Im Vergleich zu Mitte Mai hat sich auf dem neuen Bahnhof Triangel nicht viel geändert. Wo der Fahrscheinautomat hin soll, ragen immer noch Leerrohre aus dem Boden. Die Infotafeln im Wartehäuschen sind noch leer. Dafür quellen gerade die Mülleimer nicht mehr so über wie bei dem AZ-Besuch vor anderthalb Monaten, sie sind diesmal nur halb voll. Der Erixx rollt derweil am Bahnsteig mit dem nagelneuen blauen „ Triangel“-Schild vorbei und hält etwas weiter südlich am alten Bahnsteig.

Zur Galerie Wann halten die Erixx-Züge am neuen Bahnhof Triangel? Eigentlich sollte es längst so weit sein, doch es gibt anscheinend Probleme und Gesprächsbedarf bei allen Beteiligten.

Mitte Mai hatte die Bahn auf AZ-Anfrage noch schriftlich in entschlossenem Tonfall mitgeteilt, dass es beim Termin Ende Juni bleiben werde. Da hatte Carsten Didjurgeit vom Hadi-Markt gerade Druck gemacht. Er war nämlich aus allen Wolken gefallen, als er festgestellt hatte, dass auf den hübschen Plänen ein Zugang zum neuen Bahnhof über sein Grundstück eingezeichnet war. Ohne ihn vorher zu fragen. Das hatte die Geduld des Geschäftsmanns, der schon die Bauarbeiter über sein Gelände hatte fahren lassen, überstrapaziert.

Es ist ein bisschen verzwickt in Triangel. Die Bahn muss mit der endgültigen Zuwegung zu ihrem Bahnhof am Hadi-Areal vorbei auf die Gemeinde Sassenburg warten. Diese will erst noch den Park-and-Ride-Platz mit Bushaltestelle in der Verlängerung der Straße Zum Holzplatz vom Kreisel aus kommend bauen. Bis dahin liegt es für Ortskundige nahe, auf dem Hadi-Parkplatz zu parken und zum Bahnhof direkt dahinter zu gehen. Doch Didjurgeit winkt ab. Er beansprucht seinen Parkplatz für sein Geschäft. Die Bahn sieht derweil für diese etwa sechsmonatige Übergangszeit vor, dass die Pendler vom alten Bahnhof aus etwa 160 Schritte über holpriges Kopfsteinpflaster an der Bahnstrecke entlang zum barrierefreien Bahnsteig gehen sollen.

Vom alten Bahnhof zum neuen Nahverkehrszentrum Vom niedrigen Bahnsteig in den Zug klettern, der Fahrplan ist durch die vergilbte Infotafelscheibe nicht mehr zu entziffern, Parkplatz und Zufahrt sind voller Schlaglöcher und grober Schottersteine: Wenn das Zugfahren von Triangel aus attraktiver werden soll, dann muss was Neues her. Deutsche Bahn und Gemeinde Sassenburg arbeiten gemeinsam daran, ein Nahverkehrszentrum zu errichten. Ende Juni wollte die Bahn den neuen Bahnhof etwa 150 Meter weiter nördlich am Einkaufszentrum in Betrieb nehmen. Die Gemeinde will danach anfangen, einen Komplex mit Buswendeschleife, Park-and-Ride-Parkplätzen und Fahrrad-Stellplätzen zu bauen. Bis dieser Bereich etwa ein halbes Jahr später fertig ist, sollten die Bahnpendler den neuen Bahnhof vom alten aus erreichen – über einen alten Kopfsteinpflasterweg, an dem extra neue Straßenlampen aufgestellt sind. Doch noch ist der alte Bahnhof in Betrieb. Wie lange noch, scheint unklar.

Den Weg können sie sich weiterhin sparen. Noch halten die Züge am alten Bahnhof. Jener Kopfsteinpflasterweg ist mit Sperrtafeln abgeriegelt. Didjurgeit seinerseits hat drei Pfosten installiert, damit Baufahrzeuge den Bahnhof nicht mehr vom Hadi-Parkplatz aus ansteuern können. Beides hält Unbefugte jedoch nicht davon ab, sich auf dem neuen Bahnhof zu tummeln. Eine Scheibe des Wartehäuschens hat bereits einen Sprung. Didjurgeit berichtet, dass neulich sogar ein auf die Gleisen geworfener Behälter wieder entfernt werden musste. Und: „Da lädt jetzt jeder seinen Müll ab.“

Das Bahnhofsmanagement sei bemüht, Abhilfe zu schaffen, teilte eine Bahnsprecherin auf AZ-Nachfrage zum Thema Vandalismus mit. Im Gegensatz zu Mai legt sie sich nicht mehr auf einen Inbetriebnahme-Termin fest. „Zum Zeithorizont der Inbetriebnahme laufen die Gespräche zwischen allen Beteiligten.“

Von Dirk Reitmeister