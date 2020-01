Feuerwehr rückte 2019 insgesamt 25 Mal aus

Triangel

Die Saison für Triangels Feuerwehr verlief durchschnittlich. Wie viel trotzdem los war, verdeutlichten Ortsbrandmeister Steffen Albrecht, sein Stellvertreter Jonas Krause, Gruppenführer Tobias Trum, Jugendfeuerwehrwart Robin Ullmann und Kinderfeuerwehrwartin Tammy Bronischewski mit ihren Berichten während der Jahresversammlung.

„Ein ganz normales Jahr“

„Insgesamt absolvierten wir 25 Einsätze. Also ein ganz normales Jahr“, sagte Krause. Allerdings mit ungewöhnlich vielen Einsätzen wegen Bränden und dem Auslösen von Brandmeldeanlagen. 19 Mal rückte man aus, um Feuer zu löschen, darunter vor allem Hecken- und Moor-, aber auch Fahrzeugbrände. So häufig war Triangels Feuerwehr zuletzt 2003 in der Brandbekämpfung gefordert. Die einzige technische Hilfeleistung erbrachten die Triangeler in Neudorf-Platendorf, wo sie den Rettungsdienst dabei unterstützen, eine hilflose Person aus einem Wohnhaus zu retten.

Resonanz sehr zufriedenstellend

Tobias Trum berichtete von der Pflege von Kameradschaft und Dorfgemeinschaft – unter anderem bei Eimerfestspielen, der landesweiten Fahrrad-Fitnessaktion „ Feuerwehr bewegt“ in Bad Bentheim kräftig in die Pedale, bei der Dorfradtour am 1. Mai, beim Tag der offenen Tür der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Gifhorn, beim Lichterfest vom Haus Triangel und beim Jubiläum der Gifhorner Feuerwehr. Die Resonanz der derzeit 36 Aktiven auf Übungen und Ausbildungsdienste bezeichnete Trum als „sehr zufriedenstellend“. Zu verdanken sei das dem Ausbilderteam mit Krause, Trum, Oliver Pentleit und Jörg Timme, so Albrecht.

Kinder- und Jugendfeuerwehr

Die Jugendfeuerwehr um Robin Ullmann zählt 14 Mitglieder, darunter zwei Mädchen. Vier Neuzugänge konnte man verbuchen, drei aus der Kinderfeuerwehr. Mit dem dritten Platz im Gemeindewettbewerb gelang die Qualifikation für den Kreiswettbewerb. Mit viel Spaß nahmen die Jugendichen auch am Kreisorientierungsmarsch in Osloß und am Spiel ohne Grenzen in Bokensdorf teil. In der 16-köpfigen Kinderfeuerwehr läuft es ähnlich rund. Tammy Bronischweski berichtete von Dorfrallye, Fahrrad-Check, Abnahme des Brandflohs, Sommerfest, Weihnachtsbäckerei und Besuch der Gifhorner Feuerwehr.

Dank an Sponsoren

Ortsbrandmeister Steffen Albrecht dankte allen Sponsoren und Gönnern wie dem Edeka-Markt Thomas Gewecke und der Lackiererei Karlolack. Ersterer hatte eine Sammelalbum-Aktion zu Gunsten der Feuerwehr gestartet, letzterer behob unter anderem einen Blechschaden am Feuerwehrfahrzeug und „beseitigte am Aufbau auch gleich noch alle Gebrauchsspuren der letzten 20 Jahre. Es sieht jetzt von hinten aus wie neu“, lobte Albrecht.

Drei Quereinsteiger

Drei Quereinsteiger wurden 2019 für den aktiven Dienst gewonnen: Niklas Haak, Dave Viol und Sebastian Schilling. Detlef Trum wurde zum Sprecher der 3. Gruppe gewählt und Heribert Hilken mit dem Sassenburg-Orden in Bronze geehrt. Befördert wurden Celina Kaspersinski (Feuerwehrfrau), Niklas Haak (Feuerwehrmann), Jan Jahnke, Timo Giesbert, Tobias Fronz, Lennart Kiel und Justin Wolgramm (Oberfeuerwehrmann), Tammy Bronischweski (Hauptfeuerwehrfrau) sowie Nico Haase (Hauptfeuerwehrmann).

Von Ron Niebuhr