Fünf Sitze gibt es im Stüder Ortsrat, vier Parteien haben es bei der Wahl im September mit Kandidaten in das Gremium geschafft. Sie mussten in der konstituierenden Sitzung einen Ortsbürgermeister wählen. Der bisherige Amtsinhaber gehört zwar weiter dem Ortsrat an, stellte sich aber nicht mehr zur Wahl.