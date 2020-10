Stüde

Wie geht’s im von der Pandemie beherrschten Jahr mit geplanten und bereits laufenden Maßnahmen weiter? Welche Wünsche bleiben fürs kommende Haushaltsjahr? Stüdes Ortsrat suchte in seiner Sitzung am Montagabend nach Antworten. Zudem berichtete Fachbereichsleiter Dirk Behrens aus der Arbeit der Verwaltung.

Jüngst fand die jährliche Verkehrsschau statt, bei der sich aus Stüder Sicht eine Reihe wiederkehrender Fragen stellte. So lehnt der Landkreis weiterhin Tempo 70 auf Höhe des Bernsteinsees aus Richtung Dorf kommend ab – mit Verweis auf die bestehende Abbiegespur und fehlende Unfälle. Derweil bleibt die Situation entlang der Kreisstraße an heißen Sommertagen kritisch: „ Autos parken auf beiden Seitenstreifen. Wir bekommen es einfach nicht in den Griff“, sagte Behrens. Obwohl die Gemeinde Falschparker aufschreibt. Immerhin ein langjähriger Wunsch könnte nun erfüllt werden: ein Schild, das auf die Sackgasse Im Hägen hinweist.

Die S-Kurve im Dorf muss für die Schwertransporter verbreitert werden

Voraussichtlich Ende November passieren hauptsächlich nachts mehrere Schwertransporter mit Bauteilen für Windkraftanlagen auf der Kreisstraße das Dorf. „Ihr Ziel ist Langenbrügge bei Bad Bodenteich“, sagte Behrens. Knackpunkt in Stüde sei wohl die S-Kurve, die teils verbreitert werden muss. Ortsbürgermeister André Bischoff ergänzte, dass zwei neue Laternen im Dorf aufgestellt wurden: eine am Heidbrink, die andere am Knesebecker Weg.

Die Waldstraße und Im Hägen sind abgesehen von Restarbeiten wie Bäume pflanzen und Rasen säen fertig gestellt, ebenso der erste Bauabschnitt des Eichenkamps. Den zweiten Abschnitt baut die beauftragte Firma wohl erst ab Februar. Bis dahin sei zu klären, inwieweit der erste Abschnitt planmäßig erstellt worden ist, wies der Ortsrat auf mögliche Mängel wie unsauber verpflegtes Pflaster, zu niedrige sowie falsch platzierte Aufpflasterungen hin.

Keine Besuche bei den Geburtstagsjubilaren geplant

Wegen der Pandemie verzichtet der Ortsrat darauf, Geburtstagsjubilare zu besuchen. „Wir haben es hier ja mit Älteren zu tun. Und die gelten als Risikopersonen“, sagte Bischoff. Er war sich mit seinen Ortsratskollegen einig, coronabedingt auch die Adventsfeier fürs Dorf abzusagen. Stattdessen erhalten alle Stüder im Alter bis zu 14 Jahren ein Weihnachtsgeschenk. Die Vereine bekommen 2020 aus dem Ortschaftsbudget keinen Zuschuss mehr, dafür aber 2021 einmalig doppelt so viel, nämlich jeweils 100 Euro.

Stüde beteiligt sich im kommenden Jahr wieder an der Aktion Sauberer Landkreis. Auf dem Dorfplatz soll ein Hochbeet das entfernte Hügelbeet ersetzen. Und die Bank dort soll um eine weitere Bank und einen Tisch ergänzt werden. Angedacht ist zudem, aus dem Budget die Innenecke von Heudamm und Waldstraße zu gestalten und die Grünpflege teils durch eine Fachfirma erledigen zu lassen, „weil es die gemeindlichen Grünpfleger nicht schaffen“, sagte Bischoff.

Ortsrat bezuschusst Einhausung für die Mülltonnen in den Mühlenfuhren nicht

Einstimmig abgelehnt wurde vom Ortsrat dagegen, eine Einhausung für die Mülltonnen der Siedlung Mühlenfuhren zu bezuschussen. Und er wünschte sich, dass der Umbau des Bürgerhauses und der Gehwegbau an den innerörtlichen Kreisstraßen aus dem Gemeindeetat 2021 realisiert werden.

