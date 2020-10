Stüde

Die Corona-Pandemie schickte auch Stüdes kirchliche Mutter-Kind-Gruppe in eine Zwangspause. Doch die Gruppe mit rund 30 Kindern meldete sich jetzt mit ihren zweiwöchentlichen Treffen zurück – vorerst allerdings nur draußen auf dem Spielplatz. Passend dazu gab es jetzt vom Ortsrat eine Spielzeugkiste.

„Das ist eigentlich ein Klassiker“, erinnerte sich André Bischoff an die Vorgeschichte. Eltern kamen auf den Stüder Ortsbürgermeister zu mit der Idee, eine Spielzeugkiste auf dem Spielplatz aufzustellen. „Gedacht war sie zunächst als eine Art von Tauschbörse“, erzählte er. Sprich: Wer Spielzeug entbehren kann, legt es darin ab und nimmt im Gegenzug etwas daraus mit, woran er mehr Interesse oder Spaß hat.

Lager für Outdoor-Spielzeug wie Schaufeln, Sandförmchen, Bagger

Doch letztlich kam es anders: „Wir haben die Mutter-Kind-Gruppe gefragt, ob sie die Patenschaft für die Box übernehmen möchte“, sagte Bischoff. Leiterin Doreen Jahn willigte ein. So dient die Box der Gruppe als Lager für Outdoor-Spielzeug wie Schaufeln und Sandförmchen, Bagger und Kipplastwagen. Apropos: „Damit zumindest ein Grundstock drin ist, haben wir gleich noch einen Spielzeug-Gutschein über 50 Euro mitgebracht“, erklärte Bischoff, der die Kiste jetzt gemeinsam mit seinem Ortsratskollegen Thomas Klopsch an die Gruppe übergab. Einen Zuschuss in entsprechender Höhe hätte sie in dieser Saison eh bekommen.

Gruppenleiterin Jahn freute sich über die praktische Box. „Das ist eigentlich eine Streugutkiste“, verriet Bischoff. Die sei perfekt als Lager für Spielzeug geeignet, trotze sie doch locker Wind und Wetter, erklärte er. Gesichert wird die Kiste mit einem Vorhängeschloss, dessen Kombination nur Ortsrat und Mutter-Kind-Gruppe kennen. Zu der zählen aktuell übrigens bis zu 30 Kinder, „zu den Treffen kommen meistens bis zu 15 Kinder“, sagte Jahn.

Jetzt gibt es wieder ausreichend Kinder für die Gruppe

Drei Mal haben sie sich Kinder und Mütter bisher getroffen, seit es die gelockerten Abstandsregeln wieder zuließen. „Das Wetter hat zum Glück immer mitgespielt. Alle waren begeistert, dass es wieder losging“, erzählte Jahn. Die Gruppe fördert schließlich den Austausch, das Dorfleben in Stüde und auch den Zusammenhalt zwischen Kernort und Bernsteinsee-Siedlung. Wie vor der Pandemie bei Regen oder Kälte ins Bürgerhaus auszuweichen, sei allerdings weiterhin nicht möglich, bedauerte die Gruppenleiterin. Denn das Einhalten von Hygiene- und Abstandsregeln lasse sich dort nicht gewährleisten.

Zeitweilig war die Mutter-Kind-Gruppe mangels Nachwuchs nahezu eingeschlafen, erinnerte sich Bischoff. Nun jedoch gebe es wieder mehr Kinder im Dorf. Und zwar so viele, dass man abgesehen von Grußendorfer Mädchen und Jungen, die ja eh den gleichen Kindergarten besuchen wie die Stüder, die Gruppe trotz Anfragen aus einigen Nachbarorten nicht für Auswärtige öffnen möchte, sagte Jahn.

Von Ron Niebuhr