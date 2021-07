Stüde

„Spaß haben und Kinder sein“, das können eben diese nach den Worten des Betreibers Marvin Frank noch bis Mitte August in seiner Hüpfburgen-Landschaft am Bernsteinsee. Der „Kinderspass Frank“ umfasst insgesamt zehn „Eventmodule“ von der Jungle-Safari bis zum Panda-Park, die allesamt auch von den begleitenden Eltern gemeinsam mit den Kleinen erkundet werden dürfen, wie der 28-Jährige betont.

Er gehört zu der Schausteller-Familie, die in der Region bekannt ist mit Zirkus, Puppenspiel oder auch der „Reitbahn Frank“ von Marvins Vater. Er hat dort 24 Jahre mitgearbeitet und „viel gelernt“. Im vergangenen Jahr machte er sich mit der Hüpfburgen-Idee selbständig. Beim Betrieb helfen ihm seine Partnerin Alexandra Slabon, deren drei Kinder, Marvins Mutter und sein Bruder.

Corona-Hilfen gab es nicht

Das ist auch nötig, denn die erhebliche Start-Investition will getilgt werden. In Lockdown-Zeiten ein Unterfangen mit Unwägbarkeiten. 2020 war mau und Corona-Hilfen gab’s nicht, weil die nötige Berechnungsgrundlage aus 2019 fehlte. Da gab’s das Unternehmen ja noch nicht. Der Winter wurde mit Grundsicherung überbrückt. Marvin Frank hofft in diesem Jahr auf Einnahmen aus dem „Kinderspass“.

Der Eintritt kostet sieben Euro pro Kind und drei Euro für Erwachsene. Eine Zeitbegrenzung ergibt sich durch die Öffnungszeiten – montags bis freitags 15 bis 18.30 Uhr und am Wochenende von 13 bis 18.30 Uhr. Dank Stempel auf die Hand kann man zwischendurch raus, runter an den Strand oder rüber zum Gastropavillon nebenan. Speisen und Getränke können auch mitgebracht werden, ausreichend Bierzeltgarnituren und ein paar Sonnenschirme stehen auf dem von einem Bauzaun umgebenen Gelände in einem lichten Wäldchen oberhalb des Sees zur Verfügung.

„Die Leute entspannen sich“

Geeignet ist der Tobe-Spaß laut Marvin Frank für Kinder ab zwei Jahren. Gegenseitige Rücksichtnahme auf den luftgefüllten, bunten Spielgeräten wird vorausgesetzt: „Ansonsten gibt es keine Einschränkungen.“ Nur wenn’s „gefährlich wird, weil jemand auf dem Rand balanciert oder so“, werde eingeschritten. Ansonsten sind die Eltern gehalten, ihren Nachwuchs zu beaufsichtigen. „Die Leute entspannen sich hier trotzdem“, stellt der Betreiber fest. Auch für Kindergeburtstage eigne sich die Anlage perfekt.

Hindernisse und andere Gimmicks

Auch zwei Wasserrutschen bietet der „Kinderspass“, bei denen man – nomen est omen – in einem Planschbecken landet. Andere Hüpfburgen bieten neben Sprungflächen und Rutschen auch Hindernisse und andere Gimmicks, an denen sich Interessierte direkt sportlich abarbeiten können. Wegen aktuell niedriger Inzidenzahlen gibt es weder Masken- noch Testpflicht, nur Abstände müssen eingehalten werden.

„Kinderspass Frank" bietet alle Möglichkeiten zum Toben und Spaß haben – auch für begleitende Eltern.

Ehmen, Brackstedt und Rühen sind weitere Stationen

Bis zum 15. August bleibt der „Kinderspass Frank“ am Bernsteinsee. Danach zieht er weiter, bleibt aber in der Region. Die nächsten Stationen sind Ehmen, Brackstedt und Rühen. Die Saison 2021 endet planmäßig Mitte Oktober. Dann ist Winterpause. Der Hüpfburgen-Park wird nur outdoor angeboten, indoor lohnt nicht: „Da gibt es schon zu viel Konkurrenz“, erklärt Marvin Frank.

Von Jörg Rohlfs