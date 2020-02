Dauerwohn-Streit am Bernsteinsee: Betroffene warten auf Anhörung

Stüde

Die sogenannten Dauerwohner am Stüder Bernsteinsee müssen wohl noch etwas länger auf Post vom Landkreis Gifhorn warten. Die eigentlich für Januar angekündigten Anhörungsschreiben wurden noch nicht verschickt – und wann der Versand erfolgen wird, ist weiter unklar.

„Dem Landkreis ist es wichtig, die Themenstellung des Dauerwohnens im Wochenendhausgebiet rechtssicher zu bearbeiten. Hierfür ist es erforderlich, die aktuellen Meldedaten mit den Baugenehmigungsdaten abzugleichen. Dies ist ein sehr aufwendiger Prozess. Nur damit kann die notwendige Grundlage für das weitere Vorgehen nach dem vorgesehenen Handlungskonzept geschaffen werden. Diese Bearbeitung läuft noch“, erklärte Erster Kreisrat Dr. Walter dazu auf AZ-Anfrage.

Musterverfahren

Bei bauordnungsrechtlichen Verfahren, wie in diesem Falle, ist es üblich, dass zunächst nur eine begrenzte Auswahl an Betroffenen in einem ersten Schritt ein Anhörungsschreiben erhalten werden. Es handelt es sich insoweit um „Musterverfahren“, so Dr. Walter weiter. „Es ist derzeit nicht absehbar, ob oder in welchem Umfang sich daraus gegebenenfalls verwaltungsrechtliche Verfahren ergeben können. Daher ist nur ein schrittweises Vorgehen möglich.“

Reaktionen der Bewohner noch unklar

Da die Brief noch nicht verschickt wurden, gibt es natürlich auch noch keine Reaktionen der Bürger auf die Schreiben. „Es bleibt daher auch abzuwarten, welche Reaktionen den Landkreis von den Betroffenen dann erreichen werden“, sagt der Erste Kreisrat.

Während der Landkreis im Rahmen dieser Verzögerung versucht, Rechtssicherheit herzustellen, bleibt die Lage für die 30 bis 40 Betroffenen weiter unklar. Ihnen wirft der Landkreis vor, unerlaubt dauerhaft am Bernsteinsee – einem Wochenend- und Ferienhausgebiet – zu wohnen. Das gibt zwar das Melderecht grundsätzlich her, aber nicht das Baurecht. Daher schwelt seit Jahren die Debatte darum, wie dieses Problem zu lösen ist. Die Gemeinde Sassenburg als Meldebehörde will künftig keine Anmeldung zum Erstwohnsitz mehr in den Sondergebieten erlauben – und sich notfalls auf eine Gerichtsverhandlung dazu einlassen. Der Landkreis als Bauaufsichtsbehörde will mit dem Brief den Anwohnern Gelegenheit geben, sich zur aktuellen Situation zu äußern.

Von Thorsten Behrens