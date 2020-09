Sassenburg

Elf Storchenjunge aus vier Dörfern: Die Gemeinde Sassenburg präsentiert sich als nachwuchsreicher Standort für die langbeinigen Zugvögel. Der Weißstorch-Jahresbericht 2020 für den Landkreis Gifhorn hält insgesamt 58 Nester fest, aus denen insgesamt 86 Junge ausflogen.

Neudorf-Platendorf: Die Ise-Wiesen lieferten den Störchen in diesem Jahr ein üppiges Nahrungsangebot. Quelle: Lea Rebuschat

Eine von drei Viererbruten fand in Neudorf-Platendorf statt. Zwar ist der Standort im Hirschgehege an der Dorfstraße 99C für beständigen Nachwuchs bekannt, doch vier auf einen Streich ist auch für die Dorfgemeinde ein Novum. Auf der Suche nach Erklärungen für die sehr erfolgreiche Brut vermuten die Weißstorch-Betreuer rund um Hans-Jürgen Behrmann das üppige Nahrungsangebot in den Ise-Wiesen. Zwar sei die Feldmauspopulation gesunken, doch die Anzahl der Heuschrecken stieg. Darüber geben die Gewölle Auskunft, die sich rötlich färben, sollten Heuschrecken verfüttert worden sein. Auf dem Nest Mooreiche hielt sich lediglich ein Einzelstorch für längere Zeit auf – doch ohne Partnerin erfolgt keine Brut.

Niemand weiß, woher das vierte Jungtier in Dannenbüttel stammt

Kuriosität in Dannenbüttel: Der dreiköpfige Nachwuchs war schon beringt, als beim Blick in das Nest ein viertes Junge entdeckt wurde. Zuvor tobte ein Unwetter am 13. Juni. Inmitten des Sturms verschlug es wohl das Junge in das Dannenbütteler Nest. Seine ursprüngliche Herkunft ist unbekannt. Die Eltern nahmen das Findelkind an und zusammen mit seinen Stiefgeschwistern wurde es bald darauf flügge. Wobei im Vorfeld einige Bedenken aufkamen. Auch hier wurde beobachtet, wie die Eltern ihr Nachwuchs mit Gummiringen fütterten.

Die Zusammensetzung des Vorjahres wurde in Neuhaus aufgelöst. Mit dem neuen Männchen versprach sich die Storchendame mehr Erfolg – dieser stellte sich auch ein und begründet somit die erste erfolgreiche Brut im Dorf. Die beiden Storchenjungen wurden als letzte im Landkreis flügge. Bei ihrer Beringung lagen viele rötliche Gewölle im Nest. Der Weg des letztjährigen Partners führte nach Ummern, wo er stattlichen vier Nachkömmlingen beim Ausfliegen zuschaute.

Einzelkind in Triangel hat ausreichend Futter und wird flügge

Mitte Februar war bereits das Storchenpaar in Triangel komplett. Da sich das Klima erwärmt, überwintern Störche zunehmend in Südwest-Europa und haben folglich eine kürzere Heimstrecke. Der diesjährige milde Winter in Deutschland spielte den Zugvögeln ebenso in die Karten. Bereits Ende April wurden die Störche beim Füttern eines Einzelkindes beobachtet. Dementsprechend hatten die Eltern, die seit 2009 in Triangel nisten, keine Probleme mit der Versorgung. Das Junge wurde flügge.

Von Hinnerk Jordan