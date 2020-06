Claudia Standtke ist Anlaufstelle für 4000 Menschen

Sassenburg

Eigentlich wollte Claudia Standtke in ihrem neuen Job als Sozialkoordinatorin der Gemeinde Sassenburg schon ein gutes Stück weiter sein. Doch kaum hatte sie sich eingearbeitet, funkte ihr die Corona-Pandemie dazwischen. Die Hände in den Schoß gelegt hat sie trotzdem nicht, und jetzt wartet sie darauf, wieder richtig loslegen zu dürfen. Eine erste Zwischenbilanz.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Standtke die halbe Stelle als Sozialkoordinatorin übernommen. Unterstützt wird sie dabei von Ramona Klaua. „Ich musste erst einmal die Übergabe meiner halben Stelle in der Jugendförderung organisieren, und dann ging es darum, mich einzuarbeiten“, erzählt sie. Denn in der Jugendförderung kümmerte sie sich um Kinder und Jugendliche, als Sozialkoordinatorin ist die Generation 55+ ihre Zielgruppe. Hilfe bei der Einarbeitung – die im September begann – fand sie in Isenbüttel. Dort gibt es diese Stelle seit Jahren, besetzt ist sie mit Sozialkoordinator Thorsten Müller. In Isenbüttel wurden bereits Projekte wie ZWAR – Zwischen Arbeit und Ruhestand – sowie die Nachbarschaftshilfe Hehlenriede angeschoben.

Anzeige

Stüde steht vergleichsweise gut da

Auch in der Sassenburg gibt es bereits einige Angebote für die Generation 55+. Aufgabe der Sozialkoordinatorin war es anfangs, diese Angebote zu erfassen und die Bedarfe in den sechs Ortschaften der Gemeinde zu ermitteln. „Die Orte sind unterschiedlich gut aufgestellt. Stüde zum Beispiel hat ein belebtes Bürgerhaus, Westerbeck und Triangel haben auch Treffpunkte. Neudorf-Platendorf erhält gerade das Kulturzentrum in der Alten Schule. In Dannenbüttel und Grußendorf besteht da Nachholbedarf. Auch sonst ist beispielsweise Stüde gut aufgestellt in Sachen Nachbarschaftshilfe und funktionierender Familienstrukturen – da gibt es wenig Lücken, in denen alleinstehende ältere Menschen leben. Vor Ort haben wir viele Akteure, die sich kümmern.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Diesen Akteuren sollen Standtke und Klaua als Anlaufstelle dienen. „Da haben wir bereits Kontakt aufgenommen zu Kirchen, Vereinen, Bürgermeistern. Auch um zu sehen, was es bereits vor Ort gibt.“ Das soll vernetzt werden, die Akteure vor Ort unterstützt werden. „Wir wollen keine Konkurrenz sein, sondern Ergänzung, Hilfe, Impulsgeber, um das Engagement der Bürger zu bündeln und Ideen ins Laufen zu bringen. Die Aktionen vor Ort sollen weiter laufen“, betonen beide. Dennoch sei auch eine Aufgabe, eigene Veranstaltungen zu organisieren – eine Idee wäre ein Tag der Senioren.

Nicht ins Blaue planen

Eine solche erste eigene Veranstaltung war für Mitte März bereits geplant – doch dann kam Corona, die Aktion wurde abgesagt. „Wir hatten die rund 4000 Einwohner der Gemeinde, die zur Generation 55+ gehören, eingeladen zu einem Workshop, um zu hören, welche Themen der Zielgruppe wichtig sind. Mehr als 110 Interessierte hatten sich angemeldet“, sagt Standtke. Und: „Wenn wir wieder entsprechend arbeiten dürfen, wollen wir den Workshop nachholen.“ Denn aus ihm heraus soll unter anderem auch ein Leitbild entstehen – ein wichtiger Baustein für Politik und Verwaltung: „Damit die nicht ins Blaue planen.“

Lesen Sie auch:

Von Thorsten Behrens