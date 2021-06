Sassenburg

Das geht auch unter den noch geltenden Corona-Vorsichtsmaßnahmen: Spiel, Spaß und viele weitere kreative Angebote macht die Jugendförderung der Gemeinde Sassenburg Mädchen und Jungen in den Sommerferien.

Kreatives, kochen und Action

Unter dem Motto „Sommer, Sonne, Sonnenschein“ gibt es etwa Kreativ- und Kochangebote in der IGS Sassenburg. Sportliche Action ist unter anderem beim Inline-Fahren in Stüde und bei „Piraten Ahoi“ in Westerbeck angesagt. „Land und Wasser“ heißt die Aktion, bei der ein Ausflug durch die Gemeinde ansteht. Mit dem Kanu oder Tretboot auf der Ise in Gifhorn schippern, steht auch zur Auswahl.

Auch ein Ausflug auf Skates steht an

Um Lichtdesign geht es für kreative Kinder in der IGS. Dannenbüttel und Wolfsburg sind Ziele eines Ausflugs unter dem Motto „Let’s Skate“. Die Angebote richten sich an Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren. Details zu den Terminen, Gebühren, Programm und Anmeldeverfahren per Email gibt es auf der Homepage https://www.unser-ferienprogramm.de/sassenburg/index.php

Zehn Kinder pro Aktion erlaubt

So funktioniert es mit der Teilnahme: Aktuell dürfen sich zehn Kinder pro Angebot anmelden. Sollten weitere Corona-Lockerungen möglich sein, werden weitere Kinder aufgenommen. Um möglichst vielen Kindern die Möglichkeit zu geben, an den Angeboten teilzunehmen, macht die Gemeinde jedes Angebot zweimal.

So funktioniert es mit der Anmeldung

Eine Bitte der Verantwortlichen: Eltern sollen berücksichtigen, dass sie ihr Kind nur einmal für jede Veranstaltung anmelden dürfen. Die Verlosung der Teilnahmeplätze erfolgt am 25. Juni. Eltern erhalten dann ab dem 26. Juni in ihrem Account die Rückmeldung, ob ihr Kind einen Teilnahmeplatz erhalten hat.

Corona-Vorsichtsmaßnahmen: Regelmäßige Spucktests

Ein weiterer Hinweis: Abstands- und Hygieneregeln gelten für alle Angebote. Für die allgemeine Sicherheit muss vor Betreten des Gebäudes ein Antigen-Schnelltest in Form eines Spucktests durchgeführt werden. Diesen werden vor Angebotsbeginn an alle kostenfrei verteilt. Mädchen und Jungen, die das Programm an mehreren Folgetagen besuchen, müssen sich insgesamt nur zwei Mal pro Woche testen. Gruppenfahrten, Spiele und Sportangebote, bei denen Körperkontakt möglich ist, werden nicht durchgeführt.

