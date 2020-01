So soll die Ortsmitte bebaut werden

Grußendorf

Was lange brach lag, soll nun bebaut werden: Ein 12.000 Quadratmeter großes Grundstück –bisher eine Hofstelle mit Weideland zwischen Steingartenstraße und Bäckerweg in Grußendorf – soll sich in ein Mehrgenerationen-Quartier verwandeln. Die Planschmiede 2KS stellte in der Ortsratsitzung am Montagabend ein Entwicklungskonzept vor.

Geschäftsführer Thomas Schultz und Architektin Ilka Thielecke erläuterten, was auf dem Areal vorstellbar ist. Entstehen soll ein Wohngebiet mit Doppel- und Mehrfamilienhäusern, einem Komplex für Seniorenwohnen und einem Erweiterungsbau für die benachbarte Awo-Kindertagesstätte. Man verzichte bewusst auf eine allgemein befahrbare Straße zwischen Steingartenstraße und Bäckerweg, „um dort kein zusätzliches Verkehrsaufkommen zu erzeugen“, sagte Thielecke. Den vorhandenen Baumbestand wolle man weitestgehend erhalten, eine zentrale Heizungsanlage könnte für Nahwärme sorgen.

Wohnungen für einen Querschnitt der Gesellschaft

Derzeit befindet sich auf dem Gelände lediglich eine leerstehende Hofstelle aus Wohnhaus, Stall und Scheune. Der Rest ist brach liegendes Grünland. Man wolle sich bei der Bebauung am Umfeld orientieren, sagte Thielecke. So schließe man an die nördlich gelegenen Wohnhäuser mit für junge Familien attraktiven Doppelhäusern an. Gegenüber der südlich gelegenen Awo-Kita sollen deren Erweiterungsbau und eine Wohnanlage für Senioren entstehen, im Zentrum Mehrfamilienhäuser, die Wohnungen für Singles und kinderlose Paare bieten. „Wir streben ein rundes Gesamtbild an, wollen dort einen Querschnitt der Gesellschaft ansiedeln“, sagte die Architektin.

Gemeinde kauft das Gelände nicht

Ortsbürgermeister Peter Schillberg nannte das Vorhaben eine „ganz tolle Geschichte“. Er versicherte auf Nachfrage von Zuhörern, dass genug Parkplätze geschaffen würden und auch Müllabfuhr, Feuerwehr und Rettungswagen den Privatweg ins Gebiet befahren können. Für die Gemeinde, die eine Teilfläche für eine Erweiterung der benachbarten Kita haben wollte, schied der Kauf des gesamten Geländes aus Kostengründen aus, erklärte Dirk Behrens, allgemeiner Vertreter des Gemeindebürgermeisters, ebenfalls auf Nachfrage eines Zuhörers. „Wir wollten nur eine Teilfläche haben, aber der Eigentümer wollte alles in einem Stück verkaufen“, ergänzte Schillberg.

Abschied von der Dorfidylle

Behrens erwiderte auf die Sorge manches Zuhörers, die Mehrfamilienhäuser könnten dem Dorfbild schaden, dass „wir uns allmählich ein Stück weit von der Dorfidylle verabschieden müssen.“ Andernfalls könne man der enormen Nachfrage nach Wohnraum nicht gerecht werden. Zudem sei es auch ratsam, mit den vorhandenen Flächen sparsam umzugehen. „Ich denke, dass wir mit dem vorliegenden Entwicklungskonzept einen guten Kompromiss gefunden haben“, sagte er. Zwischen dem gewaltigen Bedarf an Wohnraum auf der einen und dem Wunsch nach Erhalt des Dorfbildes auf der anderen Seite, denn zwischen der Bebauung sei noch „ausreichend“ Grün vorhanden. Das Projekt „wertet den Ortskern auf“, stand für Jörg Heuer ( SPD) fest.

DRK steigert seine Mitarbeiterzahl

DRK-Kreisvorstand Sandro Pietrantoni beglückwünschte die Sassenburg zum vorgestellten Entwicklungskonzept. „Es bietet für Grußendorf eine einmalige Chance“, lobte er. Das sei auch im Interesse des DRK, das sich dem Dorf und der Gemeinde sehr verbunden fühlt und seine Mitarbeiterzahl dort seit 2015 von 45 auf 85 gesteigert hat. „Wir sind ein Jobmotor“, sagte Pietrantoni. Daher war man auch dringend auf zusätzliche Parkplätze an der neuen Sozialstation angewiesen. Die dafür ein wenig voreilig genutzte Fläche der Gemeinde wolle man im Nachhinein erwerben. „Aber sie als öffentlichen Parkplatz auszuweisen, bereitet mir Bauchschmerzen“, sagte er. Auf diese Forderung verzichtete der Ortsrat und stimmte dem Verkauf zu.

Von Ron Niebuhr