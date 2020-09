Sassenburg

Alle Siebtklässler der IGS Sassenburg beteiligten sich jetzt an einem Arbeitseinsatz im Großen Moor. Dabei lernten die Jungen und Mädchen nicht nur viel in Sachen Umweltschutz, sie wandten das Wissen auch gleich an.

Für die Schülergruppen war der ganztägige Ausflug mit einem 15-minütigen Spaziergang durch den urigen Wald verbunden. In der Moorlandschaft angekommen, sahen die Jugendlichen die momentan blühende Heide. Doch bevor die Schüler mit der Offenlandpflege begannen, hielt René Hertwig vom Naturschutzbund einen kleinen Vortrag und beantwortete Fragen der ehrenamtlichen Arbeitskräfte.

In 5000 Jahren gewachsener Torf wurde bereits abgestochen

So vermittelte Hertwig den Schülern, dass die Bodenproben aus dem Großen Moor bis zur letzten Eiszeit vor 8000 Jahren zurückführen. Und auch die Entwicklung des Moors erklärte er. Demnach sind Jahr für Jahr neue Torfmoose über die abgestorbenen Torfmoose gewachsen. In Verbindung mit feucht ausgeglichenem Klima und konstant über das Jahr verteilten Niederschlägen kann das Moor somit bis zu einen Millimeter pro Jahr wachsen. Allerdings wurden in dem 2700 Hektar großen Moor – damit ist es das größte Naturschutzgebiet Niedersachsens – schon in 5000 Jahren gewachsener Torf abgestochen. Dadurch wurde die Moorfläche beschädigt, weshalb nun das Wachstum von Birken und Kiefern möglich ist. Den Bäumen gingen jetzt die Schüler mit Handsäge, Astschere und Spaten an den Kragen.

Auf den ersten Blick komisch, doch tatsächlich hilft das Ausreißen der Bäume auch dem Klimaschutz. Da die Birken und Kiefern dem Moorboden Wasser entziehen, wird der Untergrund zu trocken für die Torfmoose, weiß Hertwig. Fatal, denn die Mooschichten beugen dank ihrer schwammähnlichen Eigenschaften nicht nur Hochwasser in angrenzenden Flüssen vor. Auch können zwei Quadratmeter eines intakten Hochmoors eben so viel Kohlenstoffdioxid binden wie sechs Quadratmeter Wald.

Glück gehabt: Kein Teilnehmer der Aktion versinkt im Moor

Manche Schüler konnten es offenbar kaum erwarten: „Dürfen wir jetzt endlich Bäume kaputt machen?“, fragte ein Schüler, wie sich Ina Jünemann erinnert. Sie ist didaktische Leiterin der IGS und weiß um das Interesse ihrer Schüler am Umweltschutz. Nachdem die Kinder vor drei Jahren auf sie zukamen, rief sie beim Naturschutzbund an und verabredete einen Termin – der Anfang einer festen Zusammenarbeit, die inzwischen mehr als nur die Moorpflege umfasst.

Während des fünfstündigen Einsatzes fragten die Jugendlichen auch, wie es um Moorleichen steht. Nabu-Mitarbeiter Hertwig kannte die Antwort: „Zwar wurden bereits über 1000 Moorleichen und Leichenteile in Europa gefunden, doch keine einzige stammt aus dem Großen Moor“. Damit die Kinder selbst nicht zur ersten Moorleiche Neudorf-Platendorfs wurden, gab er ihnen den Tipp, im falle eines Falles ruhig zu bleiben und sich großflächig auf den Boden zu legen. So könnten eingesunkene Gliedmaßen wieder befreit werden.

Letztendlich gefiel den meisten Jugendlichen die körperliche Betätigung an der frischen Luft. Schließlich trugen sie zur Moorerhaltung bei, wodurch auch vielen seltenen Tier- und Pflanzenarten ein Lebensraum geboten wird. Besonders gut kam das wohlverdiente Picknick an, ebenso wie die Nachricht, dass niemand im Moor versank.

Von Hinnerk Jordan