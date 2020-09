Sieben Brücken in der Sassenburg müssen neu gebaut werden

Sassenburg

24 Brücken gibt es aktuell, für welche die Gemeinde Sassenburg verantwortlich ist. Alle sechs Jahre werden diese geprüft. Das Ergebnis der jüngsten Kontrolle stellte jetzt Bauamtsleiter Jörg Wolpers im Bauausschuss der Gemeinde vor.

Das wird teuer: Nach derzeitigen Zahlen wird es fast 100 000 Euro kosten, die Mängel abzustellen, die entdeckt wurden – wobei ein Teil der Mängel bereits beseitigt wurde seit der Kontrolle. Bestandteil dieser Summe sind auch 20 000 Euro, die im kommenden Jahr fließen sollen, um die Brücke über die Aller östlich von Dannenbüttel ersatzlos abzureißen. Sie ist bereits für den Fahrzeugverkehr gesperrt, da die Standsicherheit nicht mehr gegeben ist. „Die Nutzung anderer Wirtschaftswege und Brücken ist möglich“, so Wolpers.

Anzeige

Bei insgesamt sieben Brücken steht ein Neubau an

Nicht enthalten dagegen sind die Kosten für den mittelfristig anstehenden Neubau von vier der überprüften Brücken. Die Summen sind noch nicht ermittelt. Neu gebaut werden muss beispielsweise die Brücke am Kirchner-Kanal (Glashüttenweg in Triangel). Dort werden jetzt zwar erst einmal Schäden für 12 000 Euro beseitigt, dauerhaft wird das aber nicht reichen. Ebenfalls erneuert werden muss in Neuhaus die Brücke am Triangeler Dorfgraben. Auch hier werden aber erst einmal akute Schäden beseitigt. Ebenso sieht es bei der Aller-Brücke gegenüber der Westerbecker Biogasanlage sowie der Aller-Brücke östlich von Neuhaus aus. Bei letzterer ist das zulässige Gesamtgewicht inzwischen auf sechs Tonnen beschränkt.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Ebenfalls neu gebaut werden soll die Brücke in Westerbeck am Moorkanal (Am Hagen). Die Standsicherheit ist nicht mehr gegeben, die Verkehrssicherheit ist beeinträchtigt, die Brücke wurde inzwischen mit Pollern gesperrt. Hier gibt es bereits konkrete Pläne für die Erneuerung. Die soll im kommenden Jahr erfolgen im Rahmen der Flurbereinigung. Kosten soll das rund 300 000 Euro, auf die Sassenburg entfallen aber nur 60 000 Euro, da die Restsumme über Fördermittel finanziert wird. Ebenfalls im Rahmen der Flurbereinigung sollen 2021 zudem die Brücke am Industriepark ( Westerbeck) und am Moorkanal (Schäferbrücke in Triangel) erneuert werden. Beide Brücken sind derzeit voll gesperrt.

Nur die Brücke an der Findorff-Schule weist keine Mängel auf

Für alle anderen Brücken, die überprüft wurden, gibt es kleinere Mängel zu beseitigen. Mit einer Ausnahme: Die Brücke an der Findorff-Schule in Neudorf-Platendorf ist die einzige, bei der keine Mängel vorhanden und damit auch keine Maßnahmen erforderlich sind.

Und auch im kommenden Jahr wird es eine Brückenprüfung geben – für die Bauwerke, die 2015 erstellt wurden. Dazu gehören die Brücken am Gamser Weg, am Heidekrug sowie in der Bahnhofstraße (jeweils Neudorf-Platendorf) Ebenfalls 2021 wird die Brücke am Iseweg in Neudorf-Platendorf überprüft – sie war erst 2015 grundsaniert worden.

Von Thorsten Behrens