Segelflugplatz-Erweiterung: Gutachten für Aero-Club ist ausgewertet

Stüde

Der Aeroclub Wolfsburg möchte für seinen Segelflugplatz in Stüde eine Zulassung für Motorflugzeuge. Als Entscheidungsgrundlage wurde unter anderem ein schalltechnisches Gutachten gefordert. Das liegt der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel seit Januar vor. Mittlerweile ist das Gutachten auch ausgewertet.

„Die Auswertung des Gutachtens des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz ist bei uns vor Kurzem eingegangen. Dadurch sind wir nun in der Lage, einen entsprechenden Änderungsbescheid zur Flugplatzgenehmigung zeitnah zu erlassen“, heißt es dazu von der Landesbehörde auf AZ-Anfrage.

Noch kein Termin für eine Auslegung

Jetzt soll die Änderungsgenehmigung in den kommenden Wochen vom Dezernat Luftverkehr erstellt werden. Nach der Erstellung ist eine öffentliche Auslegung geplant. Einen Termin dafür gibt es aber noch nicht. Dem Antragsteller, also dem Aero-Club, der Gemeinde Sassenburg sowie dem Landkreis geht ein Änderungsbescheid zu. Dieser wird von der Gemeinde für weitere zwei Wochen öffentlich ausgelegt.

Warum eine Änderungsgenehmigung? Laut Landesbehörde ist davon auszugehen, dass der Bescheid antragsgemäß erlassen wird. Denn „aus Sicht des schalltechnischen Gutachters bestehen bei einem der Prognose 2020 entsprechendem Flugbetrieb am Segelflugplatz Stüde keine Gründe, die Durchführung des luftrechtlichen Genehmigungsverfahrens zur erweiterten zivilen Nutzung abzulehnen oder nur mit Einschränkungen zuzulassen“, heißt es in dem Gutachten. Mit anderen Worten: Der Aero-Club könnte seinen Betrieb erweitern.

Widerstand aus der Bevölkerung

Könnte, denn gegen eine Erweiterung regt sich seit Bekanntwerden der Pläne des Vereins Widerstand, vor allem bei den Anwohnern des Bernsteinsees. 21 Einzeleinwendungen sowie eine Liste mit mehr als 200 Unterschriften von Anwohnern muss die Landesbehörde in ihre Entscheidung einfließen lassen. Die Bürger haben die Möglichkeit, innerhalb eines Monats nach Ende der Auslegungsfrist Klage gegen den Bescheid zu erheben.

Durch die Zulassung könnte der Aero-Club für seine Mitglieder Schulungen anbieten, um die so genannte F-Schlepplizenz zu erwerben. Derzeit müssen die Mitglieder dafür auf andere Plätze ausweichen. Ein Schulungsbetrieb ist derzeit nicht möglich, Ultraleichtflieger sind nicht zugelassen, Fremdflieger können den Platz ebenfalls nur in Ausnahmefällen anfliegen. Beim Start sollen die Motorflugzeuge bereits vor der Straße zum Wochenendgebiet Bernsteinsee abdrehen – in der Regel.

Von Thorsten Behrens