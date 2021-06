Triangel

Immerhin: Trotz Corona ist der Mitgliederstand der Feuerwehren in etwa gleich geblieben, wie Sassenburgs Gemeindebrandmeister Holger Bellwart bei der Dienstversammlung der Gemeindefeuerwehr am Samstag in Triangel berichtete. Er informierte über 502 Feuerwehrleute in den verschiedenen Abteilungen, 266 davon aktive Einsatzkräfte.

Vor allem an der Jugendfeuerwehr ist das Corona-Jahr nicht spurlos vorüber gegangen. „Mit Stand 31. Dezember 2020 hatten wir 67 Jugendliche“, informierte Gemeinde-Jugendfeuerwehrwart Andre Borchardt über einen Schwund von 17 Mitgliedern: „Acht haben wir aufgenommen, zehn sind zu den Aktiven gegangen und 15 ausgetreten.“ Die Entwicklung seither ist allerdings positiv, Bellwart hatte aktuelle Zahlen, wonach schon wieder 14 Jugendliche dazu gekommen sind.

Wegen Corona ist etliches ausgefallen – von Lehrgängen bis Brandschutzerziehung

Gemeindeausbildungsleiter Henric Schreiber berichtete, dass zwölf Lehrgänge auf Kreisebene und 16 Lehrgänge auf Landesebene ersatzlos ausgefallen sind wegen Corona. „Wir haben schon auf Gemeindeebene eine Belastungsprüfung für sieben Atemschutzgeräteträger selber ausgearbeitet“, ergänzte Atemschutzgerätebeauftragter Tobias Trum – damit Atemschutzgeräteträger in den Einsatz geschickt werden dürfen, müssen sie jährlich einen solchen Belastungstest absolvieren. Und auch Brandschutzerzieherin Alexandra Borchardt hatte Corona-Ausfälle: „Im vorigen Jahr hat überhaupt keine Brandschutzerziehung stattgefunden – ich hoffe sehr auf dieses Jahr.“

Verabschiedung von zwei Ortsbrandmeistern: Volker Arms (Mitte) überreichte Friedhelm Lange (r.) und Steffen Albrecht die Urkunden. Quelle: Christina Rudert

Einige besondere Ehrungen standen bei der Versammlung an. So ließ Gemeindebürgermeister Volker Arms es sich nicht nehmen, zwei Ortsbrandmeister zu verabschieden – Friedhelm Lange aus Grußendorf und Steffen Albrecht aus Triangel. Lange hatte sein Amt im April nach zwölf Jahren an Patrick Pahl übergeben, Albrecht war mittlerweile 18 Jahre Ortsbrandmeister von Triangel. Sein Amt übernimmt Jonas Krause.

Es gab drei Sassenburg-Orden in Silber für besondere Verdienste

Die Gemeindefeuerwehr verleiht den Sassenburg-Orden für besondere Verdienste. Gleich drei davon in Silber gab es am Samstag: Heinrich Schulze erhielt ihn für 50 Jahre im Dienst. Bellwart erinnerte an zwei einschneidende Einsätze Schulzes, der als 17-Jähriger die Waldbrandkatastrophe 1975 miterlebt hatte und beim Elbehochwasser 2013 in leitender Funktion eingesetzt war.

Überraschung: Bernhard Ludewig (l.) verlieht Doris Rehse und Volker Arms den Sassenburg-Orden in Silber. Quelle: Christina Rudert

Die anderen beiden Orden verlieh der Ehrengemeindebrandmeister Bernhard Ludewig an Doris Rehse, die als Fachbereichsleiterin in der Verwaltung der Gemeinde für das Feuerwehrwesen zuständig war und jetzt in Rente geht, und an Gemeindebürgermeister Volker Arms, der bei der Wahl im Herbst nicht erneut antritt. Eine gelungene Überraschung war die einzige Beförderung des Tages: Arms ernannte Bellwart zum Oberbrandmeister. „Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet“, reagierte dieser verblüfft.

Ein paar Veränderungen bei den Wahlen

Bei den Wahlen wurde Gemeindesicherheitsbeauftragter Frank Leschke im Amt bestätigt, sein Stellvertreter wird Dennis Balzer. Den Posten des stellvertretenden Gemeindeausbildungsleiters übernimmt Hinrich Gruß, Steven März wird Ausbilder der Atemschutzgeräteträger, sein Stellvertreter Nico Haase. Angelika Haase bleibt Bekleidungswartin, Alexandra Borchardt Brandschutzerzieherin. Funkbeauftrager wird Sammy Hedriche, FeuerOn-Beauftragter Markus Brutke. Heinrich Schulze bleibt Seniorenbetreuer und Friedhelm Lange wird sein Stellvertreter.

Von Christina Rudert