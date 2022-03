Möglicherweise könnten Fördermittel für einen Neubau des maroden Dorfgemeinschaftshauses in Dannenbüttel fließen. Die Entscheidung fällt im März. Angesichts der finanziellen Lage der Gemeinde Sassenburg will der Gemeinderat das Projekt trotzdem derzeit nicht angehen. Es gibt Projekte, die als vorrangig eingestuft werden.

Sassenburgs Gemeinderat will marodes DGH in Dannenbüttel erst 2029/2030 anpacken

Von Thorsten Behrens