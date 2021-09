Sassenburgs Bauausschuss berät Veränderungssperre für den Bernsteinsee und Pläne fürs DGH Dannenbüttel

Sassenburg

Mit fünf Ja und zwei Nein empfahl der Sassenburger Bauausschuss am Dienstagabend, für den Geltungsbereich der Neufassung des B-Planes „Bernsteinsee“ die zum 31. Januar 2022 auslaufende Veränderungssperre zu verlängern. Weder Hartmut Viering (AfD), der darin einen „harten Schlag gegen die Menschen am See“ sah, noch Andreas Kautzsch (BIG) konnten daran etwas ändern. Letzterer wollte das Thema dem neu gewählten Rat überlassen – wegen „verschobener Interessenslagen“ und weil für ihn nach wie vor nicht ersichtlich sei, „was ein neuer B-Plan dort bezwecken soll.“

Das Dorfgemeinschaftshaus in Dannenbüttel ist schon arg in die Jahre gekommen. Der Ortsrat hat jetzt einen groß angelegten Umbau angeschoben. Ein Haus der Vereine soll entstehen. Dafür sind voraussichtlich Fördermittel in Höhe von einer Million Euro zu bekommen – zu gleichen Teilen aus dem Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzept (ILEK) und vom Amt für Regionale Landentwicklung (ARL). Die Kosten für die Realisierung des Hauses der Vereine lägen gemäß einer ersten Schätzung bei wenigstens 1,6 Millionen Euro, sagte Bauamtsleiter Jörg Wolpers.

Auch Sitzungen von Vereinsvorständen und Ortsrat sollen im neuen Haus der Vereine möglich werden

Dannenbüttels Ortsbürgermeister Horst Loos skizzierte, was geplant ist. Seit 2013 strebe man eine Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses an. Nun könnte es gelingen – und mehr noch: Man könnte es zu einem Haus der Vereine aufwerten. „Unsere Vereine stehen voll dahinter“, sagte er. Man wolle unter anderem Dächer und Fenster sowie sanitäre Anlagen erneuern. Ein paar Räume sollen neu zugeschnitten werden, um auch Sitzungen von Vereinsvorständen und Ortsrat zu ermöglichen, erklärte Loos.

Einige Ausschussmitglieder gaben sich mit einer Kostenschätzung nicht zufrieden. Wolpers erwiderte, dass eine genaue Berechnung nicht möglich war, da die Fördermittel äußerst kurzfristig in Aussicht gestellt worden seien. Auch sei eine schnelle Entscheidung nötig, da die Töpfe nur kurz bereitstehen. Unklar sei etwa noch, wie es um Schadstoffbelastung und Statik des derzeitigen Gebäudes bestellt ist, wies er auf mögliche Mehrkosten hin. Jörg Heuer (SPD) schlug daher vor, den Zuschussantrag nur unter Vorbehalt der Finanzierbarkeit des Projektes zu stellen.

Der Ausschuss empfiehlt eine Kostengrenze von 1,6 Millionen Euro

Bei einer Enthaltung empfahl der Ausschuss letztlich, Fördermittel über ILEK und ARL zu beantragen, über das Projekt beim Überschreiten einer Kostengrenze von 1,6 Millionen Euro neu zu beraten und außerplanmäßig 50 000 Euro für die Prüfung der Bausubstanz bereit zu stellen. Hartmut Vierings Antrag, den Bau einer Solarthermieanlage von vorneherein auszuschließen, weil sie nicht förderfähig ist, lehnte der Ausschuss ab.

Von Ron Niebuhr