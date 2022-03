Sassenburger Haushalt 2022 ist beschlossen – aber nicht ausgeglichen

Sassenburg

Hohe Neuverschuldung und hohe Investitionen: Das sind die beiden wichtigsten Punkte, die den Haushalt 2022 der Gemeinde Sassenburg dominieren. In der jüngsten Sitzung beschloss der Gemeinderat das Zahlenwerk – wenn auch mit Bauchschmerzen. Denn der Haushalt ist nicht ausgeglichen, und der Blick auf die erwarteten Zahlen für die kommenden Jahre zeigt, dass sich die Situation wohl kaum bessern wird. Dennoch warb Annette Merz (CDU), die Vorsitzende des Haushaltsausschusses der Gemeinde, dafür, dem Haushalt zuzustimmen.

Sassenburgs Gemeindebürgermeister Jochen Koslowski, der erst seit November im Amt ist und die Finanzlage der Gemeinde daher bislang kaum mitgeprägt hat, fand eine ganze Reihe Gründe für die aktuelle Situation. Unter anderem sei die Kreisumlage gestiegen, im Gegenzug gebe es weniger Einnahmen durch Gewerbesteuern. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie machten sich auch im Haushalt negativ bemerkbar. Und angesichts der steigenden Energiepreise habe man alleine für diesen Posten 100.000 Euro mehr eingeplant als noch im Vorjahr.

Hinzu kommen notwendige Investitionen in Höhe von fast 11,5 Millionen Euro. Unter anderem im Grundschulbereich. Die drei Grundschulen müssen fit gemacht werden für den Ganztagsschulbetrieb. Ab 2026 bekommen Familien einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsschulplatz. Außerdem wird die Kinderbetreuung in den Kitas in der Sassenburg derzeit massiv ausgebaut. Christian Degenhardt (SPD) fasste es so zusammen: „Wir müssen Geld für viele Dinge aufbringen, die wir nicht beeinflussen können. Wie bei der Sanierung der Landesstraße 289. Das macht die Landesbehörde in diesem Jahr, und da müssen wir unseren Teil beitragen.“

Doch ganz so einfach wollte die Kritiker des Haushaltes diesen dann doch nicht hinnehmen. „Es ist kein Sparkurs zu erkennen. Beispielsweise wurden fünf neue Stellen in der Verwaltung geschaffen. Auf der anderen Seite – es gibt keine Stärkung bei den Einnahmen“, schimpfte Peter Weber (BIG) über das Zahlenwerk.

Die Eckwerte aus dem Haushalt 2022 der Sassenburg

Der nicht ausgeglichene Haushalt weist im Ergebnishaushalt, also quasi die Gewinn- und Verlustrechnung der Kommune, bei 18,19 Millionen Euro Aufwendungen ein Defizit von 1,1 Millionen Euro zu den Erträgen aus. Im Finanzhaushalt – der Darstellung der Einnahmen und Ausgaben – beträgt das Defizit eine Million Euro bei Ausgaben von 29,52 Millionen Euro. Insgesamt 11,43 Millionen Euro werden für Investitionen ausgegeben, aber nur 6,4 Millionen Euro kommen in diesem Bereich wieder in die Kasse – beispielsweise durch Grundstücksverkäufe oder Fördermittel. Entsprechend gibt es eine Kreditaufnahme und damit Neuverschuldung in Höhe von 5,35 Millionen Euro. Beim Blick auf die langfristige Finanzplanung der Gemeinde springt ein Wert ins Auge: Der Schuldenstand steigt bis zum Jahr 2025 auf rund 26,3 Millionen Euro. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuern werden nicht erhöht – eine Erhöhung hatte es zuletzt 2020 gegeben, nach 16 Jahren.

So sehr der Haushalt 2022 der Sassenburg auch knirscht: 17 Gemeinderatsmitglieder stimmten für ihn, weitere sieben dagegen. Enthaltungen gab es keine. Das gleiche Abstimmungsergebnis gab es beim Investitionsprogramm 2023 bis 2025, in dem bereits die Maßnahmen der kommenden Jahre aufgelistet werden und das Bestandteil der Finanzplanung im Rahmen des Haushaltes ist.