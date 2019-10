Neudorf-Platendorf

Wer in Sassenburgs Freiwilligen Feuerwehren aktiv mitmachen möchte, braucht mindestens eine fundierte Grundausbildung. Den Nachweis darüber erbrachten jetzt insgesamt 34 Nachwuchskräfte, darunter sieben Frauen, mit der ersten beziehungsweise zweiten Truppmannprüfung im und am Feuerwehrgerätehaus in Neudorf-Plate...