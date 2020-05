Seltsame Funde im Boden und Graffiti-Schmierereien

Neudorf-Platendorf/Grußendorf

Der Multifunktionsplatz an der Mehrzweckhalle in Neudorf-Platendorf wird ausgebaut – und teurer als geplant. Denn die Arbeiter haben diverse Dinge im Boden gefunden, mit denen man nicht gerechnet hat. Geld wird auch die Beseitigung der Graffiti-Schmierereien an der Grundschule in Grußendorf kosten. Bauamtsleiter Jörg Wolpers unterrichtete am Donnerstag die Mitglieder des Sassenburger Bauausschusses über beide Punkte.

Der Multifunktionsplatz entsteht zwischen Turnhalle und Schützenheim. Die Verwaltung rechnete bisher mit Kosten von 295 000 Euro. Da kommen laut Wolpers jetzt „einige 10 000 Euro hinzu.“ Wie hoch der zusätzliche Finanzbedarf sein wird, ist noch unklar. Bei den Arbeiten, die Anfang April gestartet sind, wurden unter anderem diverse Versorgungsleitungen gefunden, die „total chaotisch verlegt“ sind und nun neu verlegt werden müssen. Weitere Fundstücke sind die alte Drei-Kammer-Klärgrube der Mehrzweckhalle sowie stärkere Torfschichten als bisher angenommen. Und dann wurde auch noch ein laut Wolpers „uraltes Gebäudefundament“ freigelegt. „Das Gebäude ist seit Jahrzehnten abgerissen.“ Und der Bauschutt, der dabei lag, könnte vom Abriss dieses Gebäudes stammen – oder aber vom Neubau des Schützenhauses, vermutet der Bauamtsleiter. Ob mit den neuen Funden die bisher geplante Bauzeit von zwölf Wochen einzuhalten ist, muss sich zeigen. Ins Pflaster des neuen Multifunktionsplatzes soll übrigens ein Neudorf-Platendorf-Schriftzug eingearbeitet sowie zwischen Sportplatz und Parkplatz ein sechs Meter hoher Ballfangzaun errichtet werden.

Zaun und abschließbare Tore installiert

Rund ein Jahr herrschte Ruhe an der Grundschule Grußendorf in Sachen Graffiti. Doch jetzt haben wieder bisher unbekannte Täter zugeschlagen und Teile der Schule besprüht. Die Information von Wolpers an die Ausschussmitglieder löste erneut eine Diskussion um den Einsatz von Videoüberwachung an der Schule aus. Das Thema wurde erstmals im September 2018 in die Gremien gebracht – und im Sommer 2019 wieder verworfen, da das Schulgelände mit einem hohen Zaun und abschließbaren Toren gesichert wurde. Seither herrschte laut Ortsbürgermeister Peter Schillberg Ruhe. Bis jetzt.

Grundschule Grußendorf: Nach einem erneuten Graffiti-Vorfall ist die Diskussion um eine Videoüberwachung wieder aufgeflammt. Quelle: Lea Rebuschat

Andreas Kautzsch ( BIG) forderte, die Schadenshöhe, die Wolpers noch nicht nennen konnte, zu ermitteln und ihr die für eine Kamerainstallation berechneten 10 000 Euro gegenüber zu stellen. „Das sollten wir prüfen“, so Kautzsch. Er schätzt, dass der Schaden mindestens im vierstelligen Bereich liegt. Fast alle Wände im von der Straße nicht einsehbaren Bereich wurden beschmiert. Die BIG fordert nach wie vor die Installation einer Videoüberwachung. Doch genau die ist laut Wolpers gar nicht so einfach vorzunehmen. „Machbar wäre sicherlich eine Überwachung auf dem Schulgelände, doch dort haben sich der Zaun und die Tore als ausreichend erwiesen, da auf dem Schulgelände selbst seit Monaten keine Vorfälle registriert wurden. Aber im öffentlichen Raum können wir nicht einfach Videokameras anbringen. Dafür gibt es strenge Auflagen“, sagt er dazu auf AZ-Anfrage. Und die aktuellen Graffitis, für welche die Gemeinde inzwischen Anzeige bei der Polizei erstattet hat, seien vom öffentlichen Raum aus aufgetragen worden.

Von Thorsten Behrens