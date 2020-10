Sassenburg

Dunkle Wolken zogen im Frühjahr über der Gemeinde Sassenburg auf. Die Corona-Pandemie ließ Schlimmstes befürchten für den Haushalt. Doch gar so übel kam es letztlich wohl nicht: „Wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen“, sagte Gemeindebürgermeister Volker Arms am Dienstagabend im Finanzausschuss in Westerbeck.

Zuvor hatte Kämmerer Klaus Duckstein den Politikern einen Saisonüberblick gegeben. Bei den Grundsteuern erreicht man demnach nicht das erwartete Niveau. Dagegen habe man bei der Gewerbesteuer „zu tief gestapelt“, sagte er. Auszugehen sei nunmehr von 1,7 statt 1,46 Millionen Euro. Zu verdanken sei das dem Umstand, dass „wir in der Gemeinde viele kleine und mittlere Betriebe haben“, erklärte Duckstein. Noch dazu aus vielen unterschiedlichen Branchen – vom Bäcker über Versicherungen bis zu Banken. So sei man breit aufgestellt und weniger empfindlich gegenüber Krisen.

Ein Minus von 600 000 Euro beim Einkommenssteuer-Anteil

Erheblich eingebrochen sei der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. „Darauf hatten wir leider keinen Einfluss“, sagte Duckstein mit Blick auf ein Minus von voraussichtlich rund 600 000 Euro. Die Schlüsselzuweisungen des Landes wiederum fallen gut 50 000 Euro höher aus als gedacht, die sonstigen allgemeinen Zuweisungen sogar 130 000 Euro höher. Unterm Strich klettert der Schuldenstand bis zum Jahresende auf neun Millionen Euro. Das allein zu betrachten sei aber irreführend, betonte Duckstein. Man müsse es stets in Relation zu den abgerufenen Fördermitteln für diverse Maßnahmen sehen. Trotzdem sollte man bei der Haushaltsplanung fürs Jahr 2021 und der Investitionsplanung für die Folgejahre Vorsicht walten lassen.

Gemeindebürgermeister Arms erklärte, dass man unter anderem auch deshalb noch recht glimpflich davon gekommen sei, weil der Landkreis einen Teil der Kreisumlage den Kommunen zurückerstattet habe. Wenn auch nicht zur freien Verwendung, sondern für den Kita- und Schulbereich. Obwohl es im Kern letztlich nur noch um „verwaltungsinterne Verschiebungen“ gegangen sei, habe man sich entschlossen, einen Nachtragshaushalt aufzustellen und politisch beschließen zu lassen, denn „das trägt zur Klarheit bei“, sagte er. Der Finanzausschuss nahm ihn bei einer Enthaltung ohne Gegenstimmen an.

Die Kreditaufnahmen fallen niedriger aus als befürchtet

Die BIG zog derweil ihre Forderung nach Haushaltsanierung zurück. „Unser Antrag war vom Juli. Damals sind wir von anderen Zahlen ausgegangen“, erklärte Fabian Hoffmann. Ausschussvorsitzender Gordon Jesse vermerkte noch, dass der Gesamtbetrag für Kreditaufnahmen um knapp 162 000 Euro erhöht werden muss. „Zuletzt hieß es ja, dass 400 000 Euro zusätzlich nötig wären. Das ist jetzt deutlich reduziert worden“, sagte er. Auch Jörg Heuer ( SPD) war „positiv überrascht“ von den jüngsten Entwicklungen. „Wir sind noch sehr gut durchs Jahr gekommen“, stellte er fest, warnte aber, dass es „in den kommenden Jahren anders aussehen kann.“ Daher sei man gut beraten, das Gewerbegebiet in Triangel entwickelt zu haben und weiter voranzubringen – „trotz aller Kritik, die von mancher Seite kam“.

