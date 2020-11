Sassenburg erhält 670 000 Euro Sonderzahlung vom Land für Dorfentwicklung

Sassenburg

Die Einheitsgemeinde Sassenburg befindet sich im Dorferneuerungsprogramm des Landes Niedersachsen. Der Gemeinde sind für die zwei Vorhaben „ Bürgerhaus“ und „Straßenausbau“ in Stüde bereits Fördergelder aus der Dorferneuerung bewilligt worden. Die Finanzierung ist damit eigentlich garantiert, berichtet Bürgermeister Volker Arms. Aber der Sassenburg ist nun zusätzlich eine Bedarfszuweisung für finanzschwache Kommunen zugesichert worden. Das zusätzliche Geld – es geht um 396 253 Euro für das Bürgerhaus in Stüde und 268 878 Euro für Baumaßnahmen an den Straßen „Eichenkamp“, „Waldstraße“ und „Im Hägen“ – erhält die Gemeinde aus Mitteln aus dem Dorferneuerungsprogramm für finanzschwache Kommunen. Insgesamt sind fast 2,58 Millionen Euro für diese Vorhaben veranschlagt.

Für Erweiterung und Sanierung des Stüder Bürgerhauses sind derzeit rund eine Million Euro im Gespräch, aus der Dorfentwicklung fließen bereits 500 000 Euro. Ein zeitgemäßes Brandschutzkonzept muss umgesetzt werden, das Bauamt der Sassenburg veranschlagt das mit 87 000 Euro. Der Anbau an der Giebelseite – er soll Multifunktionsraum, Bühne, Flur, Toiletten und Stuhllager beherbergen – dürfte nach derzeitigen Plänen rund 420 000 Euro kosten, er soll einen Zugang zum Festplatz enthalten. Der ebenerdige Bühnenbereich soll zudem als Erweiterung des Saales dienen – sofern notwendig – und bei kulturellen Veranstaltungen mit mobilen Bühnenelementen bestückt werden. Vorgesehen ist unter anderem auch eine Sanierung des Flachdaches für rund 53 000 Euro.

Das hat es mit den Straßenbaumaßnahmen auf sich

Für die Straßenbaumaßnahmen „Eichenkamp“, „Waldstraße“ und „Im Hägen“ sind insgesamt rund 1,6 Millionen Euro vorgesehen – für alle drei Maßnahmen fließen Fördermittel aus der Dorferneuerung in Höhe von insgesamt 1,2 Millionen Euro. Alle Straßen wurden beziehungsweise werden auf voller Länge in Pflasterbauweise erneuert, inklusive Tiefbord und Straßenbeleuchtung. Hinzu kommen Versickerungsmulden, Sitzbänke und Tische, Anlehnbügel für Fahrräder und Abfallbehälter. Darüber hinaus lässt die Gemeinde Leerrohre für Breitbandinternet verlegen. Für „Waldstraße“ und „Hägen“ starteten die insgesamt etwas mehr als eine Million Euro teuren Arbeiten bereits vor einem Jahr, sie sind inzwischen abgeschlossen. Auch am „Eichenkamp“, diese Maßnahme kostet ungefähr 570 000 Euro, wurde seit Sommer schon gebaut – der erste Bauabschnitt ist fertiggestellt. Weiter wird es dort aber wahrscheinlich erst im kommenden Jahr gehen.

Arms war in den Niedersächsischen Landtag gefahren, um gemeinsam mit dem Gifhorner SPD-Landtagsabgeordneten Tobias Heilmann mit dem Landwirtschaftsministerium über den erneut gestellten Fördermittelantrag zu verhandeln, der eine Förderung bis zu 90 Prozent ermöglicht. Generell gibt es aus der Dorfentwicklung Zuschüsse in Höhe von 63 Prozent, für finanzschwache Kommunen von 73 Prozent – und dabei sind einzelne Maßnahmen auf eine Höchstsumme von 500 000 Euro gedeckelt. Das war erfolgreich, das Ministerium gibt nun grünes Licht: 670 000 Euro erhält die Gemeinde zusätzlich. Der Eigenanteil der Gemeinde reduziert sich damit auf 257 747 Euro.

Von Thorsten Behrens