Sassenburg bereitet Aufbau eines Testzentrums vor und versorgt Schulen und Kitas mit Schnelltests

Sassenburg

Alle Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland sollen sich einmal wöchentlich kostenlos auf Corona testen lassen können. Das Versprechen des Bundes will die Gemeinde Sassenburg so schnell wie möglich in ihrem Bereich umsetzen. Möglicher Standort für das Testzentrum: die Bürgerbegegnungsstätte in Westerbeck. Dort ist zwar von dem Vorhaben noch nichts zu bemerken, doch hinter den Kulissen laufen bereits eine Menge Aktivitäten.

In erster Linie sind es Gespräche, die derzeit stattfinden. Und zwar zwischen Gemeinde und Landkreis, zwischen Gemeinde und Ärzten und Ärztinnen, Apothekern und Freiwilligen, zwischen Gemeinde, Landkreis und möglichen Betreibern. „Wir wollen möglichst alle Vorarbeiten erledigt haben, wenn sich ein Betreiber findet. Nicht, dass wir dann erst mit der Organisation anfangen“, erklärt dazu Dirk Behrens, Fachbereichsleiter in der Gemeindeverwaltung.

Es gibt die Bereitschaft, Arzthelferinnen zur Verfügung zu stellen

„Betreiber“ ist eines der Schlüsselworte im Projekt. „Das kann die Gemeinde nicht übernehmen. Aber auch die Ärzte und Apotheker, mit denen wir gesprochen haben, können das nicht. Allerdings gibt es zwei potentielle Betreiber, mit denen Gespräche geführt werden“, ergänzt Behrens. Eine Menge gebe es zu beachten beim Betrieb eines solchen Testzentrums: Arbeitsrichtlinien, ein Hygienekonzept, Personalbedarf sind nur einige Punkte. Von den Ärzten und Ärztinnen sowie Apothekern gebe es Signale, Personal zu stellen, das vorübergehend zur Arbeit im Testzentrum bereit wäre – und auch vielleicht Mehrarbeit leisten wolle. „Es gibt die Bereitschaft, Arzthelferinnen zur Verfügung zu stellen.“ Dazu kommen laut Behrens derzeit bereits fünf Freiwillige, die sich bei der Gemeinde gemeldet hätten.

„Niemand hat eine klare Vorstellung, wie der Betrieb laufen wird. Deshalb wollen wir alle Fragen so gut wie möglich vorher klären, damit wir sofort loslegen können.“ Dazu gehöre auch, die Räumlichkeiten auf ihre Eignung hin zu überprüfen.

Gemeinde besorgt 1000 Schnelltests für Kita- und Schulpersonal

Auch beim Personal an den Grundschulen und Kinderbetreuungseinrichtungen in der Sassenburg gibt es in Sachen Schnelltests Bewegung. Lehrer und Lehrerinnen sowie Erzieher und Erzieherinnen hätten vom Land einen Berechtigungsschein bekommen für einen wöchentlichen Test, sagt Behrens. Das gelte allerdings nicht für Hausmeister, Sekretärinnen, Raumpflegepersonal. Für diese Personengruppe habe die Gemeinde insgesamt 1000 Schnelltests besorgt. „Damit können alle in den Häusern einmal pro Woche einen solchen Test machen“, erklärt Behrens. Es handele sich um Spuck-Tests, die einfach in der Handhabung seien und eine hohe Genauigkeit aufwiesen. Ein paar Mitarbeitende der Einrichtungen sollen zudem eine Einweisung erhalten, um dann vor Ort unterstützen zu können.

Grundschullehrpersonal und Kita-Erzieher sollen derzeit auch geimpft werden. In der Sassenburg gibt es zwei Gruppen mit insgesamt 190 Personen, die in Triangel an einer Sammelstelle geimpft werden. Allerdings: Wegen des kurzzeitigen Stopps von Impfungen mit AstraZeneca fiel laut Behrens der Termin am Donnerstag, 18. März, aus. Inzwischen ist AstraZeneca wieder als Impfstoff zugelassen. „Jetzt hoffen wir, dass die anderen Termine stattfinden und der ausgefallene schnell nachgeholt wird.“

Von Thorsten Behrens