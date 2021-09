Sassenburg: Stichwahl zwischen Andreas Kautzsch und Jochen Koslowski

Sassenburg

In der Sassenburg kommt es zur Stichwahl zwischen BIG-Kandidat Andreas Kautzsch (35,81 Prozent) und Einzelkandidat Jochen Koslowski (34,18 Prozent). Auf der Wahlparty der BIG gab es großen Jubel, Applaus und Standing Ovations. Christin-Marie Beith kommt auf 15,15 Prozent, Astrid Schulz auf 14,85 Prozent.

Zur Galerie Ein paar Eindrücke von Sonntagabend – Jubel und Trauer, Spannung und Erleichterung gab es bei den Kandidaten um den Landrats-Posten.

Die beiden Kandidaten lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, welches Jochen Koslowski gemeinsam mit seiner Frau und seiner Tochter bei der öffentlichen Wahlpräsentation der Gemeinde in der IGs verfolgte. Andreas Kautzsch dagegen veranstaltete mit den anderen BIG-Kandidatinnen und -Kandidaten eine eigene Wahlparty.

„Das ist ordentlich und lässt hoffen“, hatte Jochen Koslowski noch während der Auszählung der einzelnen Wahllokale – insgesamt elf gab es in der Sassenburg sowie drei Briefwahlbezirke – sich über das erste Ergebnis aus Triangel gefreut. Am Ende der Auszählung der rund 9500 Wahlzettel – darunter laut Gemeindewahlleiter Dirk Behrens rund 1900 Briefwahlzettel – lag dann Andreas Kautzsch vorne. „Damit gehe ich als stärkster Kandidat in die Stichwahl. Das ist eine Hausnummer“, sagte er.

Von Thorsten Behrens