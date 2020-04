Schule zu: So wird eine Lehrerin zum Youtube-Star

Sassenburg

Und plötzlich war die Schule aus: Knall auf Fall mussten sich Lehrer und Schüler am 13. März schnell voneinander verabschieden, als die Landesregierung beschloss, wegen Corona die Schulen zu schließen. „Wir hatten gerade noch Zeit, schnell Tschüß zu sagen und Lernmaterial mitzugeben. Aber das war so plötzlich und hat viele junge Schüler mit Sicherheit überfordert“, sagt Wiebke Schleiss, Lehrerin der Findorff-Grundschule. Ihr Gegenmittel: Sie hat sich von ihrer Tochter in die Geheimnisse von Youtube einweihen lassen und sendet täglich für ihre Schüler kurze Lesungen.

Berichte aus den „Corona-Ferien“

Auch die Grundschule Im bunten Dreieck entdeckte rasch, dass es Möglichkeiten gebe müsse, wie die Kinder in Kontakt mit Mitschülern und Schule bleiben können. Auf der Schulhomepage lädt Rektorin Dorothee Tietge ein: „Da wir euch zwei Wochen vor der Zeit in die verlängerten Osterferien schicken mussten und wir uns fünf lange Wochen nicht sehen und ihr auch kaum andere Kinder aus der Schule treffen werdet, habe ich einen Vorschlag für euch: Vielleicht habt ihr ja Lust, den anderen etwas aus euren „Corona-Ferien“ zu berichten oder ein Bild zu malen? Ich könnte eure Bilder oder Texte auf unsere Homepage stellen, wenn eure Eltern damit einverstanden sind und mir eure Beiträge zumailen.“

„Emotionale Bindung nicht abbrechen lassen“

Das fand das Kollegium der anderen Sassenburger Grundschule so prima, dass auch hier Überlegungen begannen. „Wir möchten die emotionale Bindung nicht abbrechen lassen“, sagt Rektor Gerhard Treustedt. Erste sichtbare Ergebnisse gibt es auf der Homepage der Findorff-Schule: Auf vielen Fotos zeigen die Grundschüler, was sie gerade machen.

„Happy“ auf dem leeren Schulflur

Die Froschklasse hat aus Einzelfotos sogar eine Collage erstellt, jedes Kind hat einen selbst gemalten Regenbogen in der Hand. Für alle anderen Mitschüler gibt’s dann noch eine Malvorlage zum herunterladen. „Jeden Tag schicken Eltern Mails“, ist Wiebke Schleiss überwältigt von der Resonanz. „Ich denke, die Kinder haben daran zu knabbern, dass sie keinen Schulalltag haben.“ Also entschied sie sich, ein lustiges Video in der Schule zu drehen. Zu dem Hit „Happy“ von Pharrell Williams hat sie mit Tochter Hannah (11) den leeren Flur zum Leben erweckt. Wie ein Daumenkino bewegen sich dort Bücher aus der Bücherei, rollt ein Stuhl über den leeren Flur.

Aus dem Stand ist Schleiss nun zur Youtuberin geworden. Ihrer ersten Klasse liest sie sonst morgens immer eine kleine Geschichte vor – jetzt praktiziert sie das eben dank moderner Medien. „Das ist ganz cool“, sagt sie lachend. Mit dabei ist Klassenmaskottchen Pinguin Peppi. Eltern und Kinder finden das offenbar toll. „Vorgestern lag eine Collage mit Fotos der Kinder vor der Tür mit dem Zusatz „Danke für die schönen Frühstücksgeschichten“. Übrigens: Ihre Vorlesegeschichten sind bei Youtube für jeden zu verfolgen. Wenn ich mit den Aktionen ein kleines bisschen die Aussicht mache: Es wird schon alles gut, ist das doch super.“

Wer bei Youtube „Frau Schleiss“ im Suchfeld eingibt, kann täglich teilhaben an den kleinen Kurzgeschichten.

Von Andrea Posselt