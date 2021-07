Sassenburg: So steht es um die Veränderungssperre zum Stüder Bernsteinsee

Stüde

Auf dem Wochenendhausgebiet Bernsteinsee in Stüde liegt eine Veränderungssperre, um den neuen Bebauungsplan beschließen zu können. Mit ihm soll vor allem die Wohnfläche künftiger Häuser auf 80 statt wie bisher 120 Quadratmeter reduziert werden. Damit soll das – baurechtlich illegale – Dauerwohnen am Bernsteinsee eingedämmt werden, zur letzten Erhebung im Mai 2019 waren laut Verwaltung 714 Personen mit erstem Wohnsitz am Bernsteinsee gemeldet. Für die Anwohner und Anwohnerinnen bedeutet die Veränderungssperre massive Einschränkungen – und das wird wohl auch noch eine Weile so bleiben.

In Kraft getreten ist die Veränderungssperre am 1. Februar vergangenen Jahres. Sie gilt für zwei Jahre – und kann in Ausnahmefällen mit entsprechender Begründung um ein weiteres Jahr verlängert werden. Zum Beispiel, wenn ein neuer Bebauungsplan (B-Plan) bereits in Arbeit, aber noch nicht beschlossen worden ist. Was derzeit der Fall, aber nicht unumstritten ist.

Derzeit können Bürger Stellungnahmen zum B-Plan einreichen

Der B-Plan wurde Ende Juni der Öffentlichkeit vorgestellt und ist auf der Internetseite der Gemeinde Sassenburg einzusehen – derzeit werden noch Stellungnahmen von Behörden und Bürgern eingesammelt. Diese werden dann eingearbeitet. Bauausschuss, Verwaltungsausschuss und Rat der Gemeinde befassen sich anschließend mit dem Papier, es wird öffentlich ausgelegt. Erneute Stellungnahmen sind möglich. Dann läuft der Plan erneut durch die Gremien, bevor er vom Rat beschlossen und damit gültig wird. Bis dahin wird es noch Monate dauern – besagte Verlängerung liegt also durchaus im Rahmen des Möglichen.

Wochenendhausgebiet am Stüder Bernsteinsee: Ein Bebauungsplan ist in Arbeit. Quelle: Christian Albroscheit

Monate, in denen die Anwohner des Bernsteinsee keine maßgeblichen Veränderungen an ihren Grundstücken vornehmen dürfen. „Zur Sicherung der Planung für den künftigen Planbereich dürfen Vorhaben im Sinne des Paragrafen 29 Bau-Gesetzbuch nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden – also erhebliche oder wesentlich Wert steigernde Veränderungen von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden“, erklärt dazu Gemeindebürgermeister Volker Arms.

Keine Zäune aufstellen oder abreißen, keine Wege pflastern

Für die Anwohner am Bernsteinsee heißt das konkret: Sie dürfen derzeit beispielsweise keine Zäune aufstellen oder abreißen und keine Wege pflastern. Sie dürfen außerdem keine größeren Pflanzen setzen wie Hecken und Bäume oder diese beseitigen. Und auch das Aufstellen von Carports, die je nach Größe eigentlich zu den nicht genehmigungspflichtigen Nebenanlagen gehören können, ist damit derzeit nicht erlaubt. Arms dazu: „Das ist insoweit nachvollziehbar, da im Bebauungsplan über örtliche Bauvorschriften auch für die nicht genehmigungspflichtigen Vorhaben Regelungen und Einschränkungen festgelegt werden könnten. Zum Beispiel können Zaunhöhen begrenzt werden oder Carports beziehungsweise Garagen grundsätzlich verboten werden“, begründet er.

Die Gemeinde habe vor Inkrafttreten der Veränderungssperre im Rahmen einer Bürgerversammlung Ende September 2019 sowie einer Sitzung des Bau- und Umweltausschusses Anfang Oktober des gleichen Jahres informiert, sagt Arms. Wer diese Gelegenheiten zur Information nicht wahrnehmen konnte oder möglicherweise erst später ein Grundstück am Bernsteinsee erworben hat und Pläne zur Umgestaltung seiner Fläche hat, kann sich über die geltenden Regelungen im Bauamt der Gemeinde Sassenburg informieren.

Von Thorsten Behrens