Westerbeck

Bisher war die Rede von einer Sanierung der Westerbecker Ortsdurchfahrt auf der Landesstraße 289 im Jahr 2022 oder 2023. Jetzt gibt es eine detailliertere Ansage: „Ziel ist der Start der Arbeiten im April 2023“, so Sassenburgs Gemeindebürgermeister Jochen Koslowski auf AZ-Anfrage zur Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde.

Ein weiterer Schritt in dieses Richtung ist getan. Nachdem im Januar der Westerbecker Ortsrat sich die bisherigen Pläne noch einmal angesehen hatte, folgte nun der Bauausschuss bei einer gemeinsamen Tagung am Donnerstag mit dem Ortsrat. Es ging darum, die Pläne „gemeinsam zu verfeinern, wo nötig“, sagte der Bürgermeister. Die jetzigen Entwürfe aus dem Beschluss der Sitzung werden am Donnerstag, 24. Februar, noch einmal im Gemeinderat beraten, der dann abschließend entscheidet, ob diese Pläne an die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel gehen sollen.

Westerbeck: An der Ortseinfahrt von Gifhorn aus kommend soll die Fahrbahn verschwenkt werden. Quelle: Sebastian Preuß

Eigentlich ist die Gemeinde ja nur für die Nebenanlagen der Landesstraße zuständig, also beispielsweise für Gehwege und Beleuchtung. Doch sie kann für die anderen Punkte ihre Wünsche an die Landesbehörde herantragen – die laut Koslowski grundsätzlich offen sei für Anregungen aus Westerbeck. Allerding trägt die Gemeinde auch die Mehrkosten, die durch ihre Wünsche entstehen. Das würde auch der Fall sein, wenn an der Kreuzung in der Ortsmitte eine Bedarfsampel aufgestellt würde. Denn laut Koslowski gibt es ein Gutachten, aus dem hervorgehe, dass das Verkehrsaufkommen zu gering sei, um eine Finanzierung durch das Land zu bekommen. Allerdings will die Gemeinde dafür darauf achten, dass die dortige Querungshilfe künftig breit genug ist. „Uns geht es da auch um das Thema Schulwegsicherheit“, sagte der Bürgermeister.

Auch um Fahrbahnverschwenkungen ging es während der Sitzung. Eine soll es am Ortsausgang Richtung Gifhorn geben, eine weitere am Ortsausgang Richtung Grußendorf. Allerdings lässt sich letztere wegen der Grundstückszuschnitte nicht innerorts realisieren. „Sie muss außerorts angelegt werden und wird daher erst nach der Sanierung der Ortsdurchfahrt kommen, wenn auch der Radweg gebaut wird“, erklärte Jochen Koslowski. In diesem Zusammenhang sagte der Bürgermeister auch, dass die Landesbehörde „positive Signale“ zu weiteren tempoverringernden Maßnahmen gegeben habe.

Nach wie vor steht das Gutachten für die Bäume an der Hauptstraße aus. Es gebe „eine Tendenz, dass einige Bäume weg müssen im Rahmen der Sanierung“, so Jochen Koslowski. Aber man wolle versuchen, so viele Bäume wie möglich zu erhalten.

Von Thorsten Behrens