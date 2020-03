Sassenburg

Auch die Gemeinde Sassenburg wird im Zuge der Coronavirus Pandemie das Rathaus ab sofort schließen und zwar ebenfalls zunächst bis einschließlich 19. April 2020.

Telefonische Absprachen

In dringenden Angelegenheiten können Termine mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vereinbart werden. Es sollten dazu die Telefonnummern (0 53 71) 68 80 oder (0 53 71) 68 835 ( Bürgerbüro) genutzt werden. Auch die Durchwahlen bleiben bis auf Weiteres möglich. Da jedoch zur Eindämmung des Ansteckungsrisikos die Rathausbelegschaft reduziert wird, kann es sein, dass nicht immer der gewünschte Gesprächspartner im Rathaus persönlich erreichbar ist oder erst spätere Termine angeboten werden können. Grundsätzlich sollten aufgrund der besonderen Situation aufschiebbare Angelegenheiten möglichst frühestens wieder ab Mai im Rathaus erledigt werden.

Sport- und Spielplätze geschlossen

Der Vereinbarung des Bundes- und der Länder folgend sind nach den öffentlichen Einrichtungen und Sporthallen ab sofort bis auf Weiteres auch die Sportplätze und Spielplätze der Gemeinde geschlossen.

Abgesagt sind zudem alle Osterfeuer 2020 in den Ortschaften. Da die Osterfeuer selbstverständlich nicht später nachgeholt werden, entfällt auch die Anlieferung von Astwerk, Sträuchern und dergleichen. Es werden im Übrigen auch keine Feuerkörbe in dieser Zeit genehmigt, da die sozialen Kontakte auf ein Minimum einzuschränken sind. Darüber hinaus darf aber auch keine umweltschädliche Verbrennung von Grün- und Gartenabfällen erfolgen.

Regeln für Trauungen und Trauerfeiern

An standesamtlichen Trauungen dürfen in der Sassenburg neben dem Brautpaar und den Trauzeugen vorerst nur noch sechs weitere Personen teilnehmen. Bei Trauerfeiern in der Friedhofkapelle wird die Zahl der Trauergäste auf maximal 20 begrenzt. Die persönlichen Kontakte sollen dabei auf ein Mindestmaß beschränkt werden, was insbesondere auch auf die außerhalb wartenden Gäste gilt.

„Diese und viele andere Einschränkungen des täglichen Lebens sind sehr bedauerlich, aber unumgänglich geworden, um die Verbreitung des Coronavirus zu stoppen oder zumindest deutlich zu verlangsamen. Dazu kann aber vor allem jeder Einzelne durch sein persönliches Verhalten beitragen. Jeder kann sich anstecken, vor allem aber auch Überträger des Virus sein. Besonders Personen, die zu den Risikogruppen gehören, sollten sich zurückziehen und Kontakte meiden. Das fällt sicherlich schwer, dient aber letztendlich ihrer eigenen Gesundheit“, heißt es in der Erklärung aus dem Rathaus.

Von der AZ-Redaktion