Sassenburg: Rat gegen Verkleinerung

Westerbeck

Wie viele Mitglieder soll der Gemeinderat künftig haben? Braucht es ein Entwicklungskonzept für Westerbeck? Soll bei Events in der Sassenburg nur noch Biofleisch auf den Grill kommen? Fragen, die Sassenburgs Rat am Donnerstagabend beschäftigten.

Doch zunächst galt es, den neuen Sassenburger Gemeindebrandmeister Holger Bellwart im Beisein von Abordnungen der sechs Ortsfeuerwehren zu verpflichten und zum Vollzugsbeamten zu ernennen. Beides übernahm Gemeindebürgermeister Volker Arms, ein einstimmiges Votum durch den Rat war vorangegangen.

Mit 18 Ja- und vier Nein-Stimmen beschloss der Rat, die Zahl seiner Mitglieder ab der kommenden Wahlperiode unverändert bei 26 plus Bürgermeister zu belassen. Die BIG sprach sich dagegen aus. Sie setzte sich für einen Rat in der vollen, von der Kommunalverfassung vorgesehenen Stärke ein. Im Gegenzug sollten die Ortsräte abgeschafft und durch Ortsvorsteher ersetzt werden, da man ohnehin kaum noch Kandidaten für diese untergeordneten Gremien finde. Über diese Alternative soll auf Antrag der BIG in den kommenden Sitzungen des Verwaltungsausschusses im April und des Rates im Juni diskutiert werden.

Nachträgliches Ja zu Parkplätzen

Der DRK-Kreisverband Gifhorn hat hinter der neuen Grußendorfer Sozialstation auf öffentlichem Grund Parkplätze angelegt, ohne Rücksprache mit der Gemeinde zu halten. Der Rat stimmte dem bei 18 Ja und vier Enthaltungen nachträglich zu, sofern das DRK die Fläche erwirbt und auch anderen Nutzern ermöglicht, dort zu parken, wenn fürs eigene Personal mal kein Bedarf besteht.

Entwicklungskonzept fortschreiben

Die BIG forderte, den geplanten Rathausneubau nicht losgelöst zu betrachten sondern im Zusammenhang mit den umliegenden Flächen und Gebäuden wie Festplatz, altes Rathaus und Bauhof. Erst wenn ein Gesamtkonzept steht, soll der Rathausneubau weiter verfolgt werden. Dem widersprachen nahezu alle Ratsmitglieder. Bauamtsleiter Jörg Wolpers erklärte zudem, dass man keinen Parkplatz schaffen könne, der zugleich als Festplatz genutzt wird - wegen möglicher Lärmbelästigung für die Anwohner. Der Rat folgte dem Beschluss des Verwaltungsausschusses, dass 2010 erstellte Westerbecker Entwicklungskonzept, aus dem bereits Grundschule, Kita und Baugebiet hervorgegangen sind, fortzuschreiben und parallel dazu den Rathausneubau voranzutreiben.

Bürger nicht entmündigen

Die BIG beantragte, dass Sassenburger Vereine und Verbände auf Empfehlung der Gemeinde nur noch tierische Erzeugnisse in Bio- oder Premiumqualität bei ihren Veranstaltungen zum Verzehr anbieten sollen. Der Rat lehnte das mit großer Mehrheit ab. Es sei zwar grundsätzlich richtig, mehr auf Qualität zu achten, aber man wolle die Bürger nicht entmündigen. Zudem könnten sich gewiss längst nicht alle die höheren Preise für Bio- und Premiumprodukte leisten. Und der BIG-Antrag hätte auch spürbare finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinde, etwa beim Mittagessen in den Kitas. „Wir müssten nach so einer Resolution schließlich mit gutem Beispiel vorangehen“, sagte Fachbereichsleiter Dirk Behrens.

Von Ron Niebuhr