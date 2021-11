Sassenburg

Die Kommunalwahlen sind gelaufen, jetzt gibt es überall im Landkreis in den neuen Gremien die ersten, konstituierenden Sitzungen. Sowohl in Grußendorf als auch in Westerbeck und Neudorf-Platendorf wurden dabei im Laufe der Woche die neuen Ortsbürgermeister gewählt.

Der im September neu gewählte Ortsrat in Grußendorf hat seine erste Sitzung absolviert und dabei am Dienstag einen neuen Ortsbürgermeister gewählt. Das fünfköpfige Gremium hat einstimmig Markus Knobloch (CDU) ins Amt gehoben. Auf Antrag von Lutz Berneis (CDU) wurden zudem zwei statt wie bisher ein Stellvertreter gewählt: Lutz Berneis selbst sowie Svenja Hieke (BIG) wurden gewählt. Zudem gehören dem Ortsrat aktuell Andreas Röhsner (SPD) und Jens Vetter (CDU) an. Der bisherige Ortsbürgermeister Klaus-Peter Schillberg sowie Daniel Dettmer wurden im Rahmen der Sitzung verabschiedet, Lutz Berneis für 25 Jahre kommunalpolitische Tätigkeit geehrt.

Neuer Ortsbürgermeister für Grußendorf

Im Westerbecker Ortsrat sitzen fünf Mitglieder von fünf verschiedenen Parteien: Stefan Lippel (CDU), Christian Degenhardt (SPD), Andreas Kautzsch (BIG), Sascha Standtke (WirSa) und Anatol Bier (AfD). Hier wurde am Mittwoch ein neuer Ortsbürgermeister gewählt, die bisherige Amtsinhaberin Annette Merz gehört dem Ortsrat nicht mehr an. Neuer Ortsbürgermeister ist Stefan Lippel – er wurde in offener Wahl einstimmig gewählt. Seine Stellvertreter sind Christian Degenhardt und Sascha Standtke. Auch Andreas Kautzsch hätte wohl für einen Stellvertreterposten kandidiert, aber: „Ich habe meine Kandidatur zurückgezogen, weil ich befürchten musste, von der AfD eine Stimme zu erhalten. Ich möchte aber jegliche Nähe oder Verbindung zur AFD ausschließen.

Inhaltlich befasst sich der Ortsrat bereits mit den Wünschen für die Beratungen zum Haushalt 2022 der Gemeinde Sassenburg. 350 000 Euro sollen eingeplant werden, um im Zuge der Sanierung der Landesstraße 283 innerorts diverse Gestaltungsmaßnahmen vornehmen zu können, die im Aufgabenbereich der Gemeinde und nicht der Landesbehörde liegen. Tenor im Ortsrat war, dass eine solche Gestaltungschance so schnell nicht wiederkommt, da eine erneute Sanierung der Straße sicherlich erst in Jahrzehnten anstehen dürfte. Die Gebäude an der Hauptstraße 25/25a sollen abgerissen und die Fläche neu beplant werden. Dafür würde der Ortsrat kommendes Jahr gerne 80 000 Euro im Haushalt eingestellt sehen. Weitere Wünsche: die Sanierung des Ehrenmals, Spielgeräte für die Spielplätze, die Einrichtung eines Festplatzes sowie die Schulwegsicherung im Ort.

Das ist in Neudorf-Platendorf passiert

Die Wahl eines neuen Ortsbürgermeisters stand auch in Neudorf-Platendorf auf der Tagesordnung. Hier gibt es ebenfalls fünf Ortsratsmitglieder aus fünf Parteien: Fabian Hoffmann (BIG), Helmut Hermann (CDU), Martin Pollak (SPD), Detlev Junge (Grüne) sowie Arne Singpiel (AfD). In geheimer Wahl erhielt Fabian Hoffmann mit drei Stimmen das Votum des Gremiums zum Ortsbürgermeister. Sein Stellvertreter wurde mit vier Stimmen Helmut Hermann. Wünsche für den Haushalt 2022 wurden nicht formuliert. Ebenso wie in Grußendorf will sich der neu zusammengesetzte Ortsrat erst einmal in den einzelnen Themen beraten.

Von Thorsten Behrens