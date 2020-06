„Zu gut für die Tonne“: Gerhardts von der Mensa der IGS Sassenburg bei den Finalisten

Westerbeck

„Zu gut für die Tonne“: Zum zweiten Mal haben sich Marion und Stefan Gerhardt, Betreiber der Bio-Frischküche in der IGS Sassenburg, um den Bundespreis des Ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft beworben, und zum zweiten Mal sind sie in der Kategorie „ Gastronomie“ unter den drei Finalisten gelandet. Ihr ganzheitliches Konzept kommt bei der Jury gut an. „Nächstes Jahr machen wir wieder mit“, kündigt Stefan Gerhardt an und hat schon ein paar Ideen, wie er sein Konzept weiter schärfen kann.

Zum Beispiel mit der sinnvollen Verwertung weiterer Produktreste, die im Regelfall einfach weggeworfen würden: „Ich habe ein Rezept für ein Pesto aus Kohlrabiblättern entdeckt“, berichtet der Chef der Mensa. „Und die Orangenschalen lassen sich einkochen zu Fruchtgummi – da wir ausschließlich Bioorangen verwenden, ist das kein Problem.“ Denn auch kompostierbare Abfälle müssten sonst für viel Geld entsorgt werden.

Anzeige

Weniger einkaufen

Die Vermeidung von Abfällen fängt aber schon beim Einkauf an. Marion Gerhardt: „Unser Trick, um nicht unkontrolliert Lebensmittel zu horten, ist der regelmäßige Einkauf im Biomarkt. Durch die höheren Preise kaufen wir dort automatisch weniger, dafür aber in besserer Qualität. Es reicht zudem bei uns völlig aus, den Kühlschrank zu einem Drittel gefüllt zu halten. Dadurch wird es unwahrscheinlicher, dass Nahrungsmittel verderben oder wir sie vergessen.“ Und den Schülern sei es mittlerweile peinlich, Essensreste wegzuwerfen: Sie bestimmen bei der Ausgabe selbst, wie viel sie wovon haben möchten. „Dafür brauchen die Leute an der Ausgabe ein bisschen mehr Ruhe“, berichtet ihr Mann, „deshalb dürfen immer höchstens vier Schüler gleichzeitig vorne bei der Ausgabe sein.“ Sollte am Ende doch etwas auf dem Teller übrig bleiben, wandert es in eine durchsichtige Mülltonne. So sehen die Schüler mit eigenen Augen, wie viele Lebensmittel sie im Laufe einer Mittagspause verschwenden.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Dem Schulessen aus der Bio-Frischküche wurde im vorigen Jahr die Bioland Gastro-Auszeichnung in Gold verliehen. Das bedeutet: Mehr als 90 Prozent der in der Mensa verwendeten Rohwaren stammen aus biologischem Anbau, viele davon sind in Bioland-Qualität. Beim Einkauf achtet Gerhardt außerdem sehr auf Regionalität. Seine Lieferanten liegen alle im näheren Umkreis der Schule, zu ihnen gehört auch der heilpädagogische Bauernhof Der Hof aus Isenbüttel: „Die Schüler wissen, wo ihr Essen herkommt.“ Den Hof besuchen sie auch im Rahmen von Schul-Projekten, außerdem bietet Gerhardt – im Regelbetrieb – eine Koch AG an, um den Schülern ein Gefühl für Lebensmittel zu vermitteln. Für die Zukunft ist eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Online-Plattform von Foodsharing zur Weitergabe von Lebensmitteln geplant. Mitglieder des Vereins Foodsharing sollen dann übrig gebliebenes Essen abholen können.

Die Corona-Situation

Vor Corona hat Gerhardt mit seinem 20-köpfigen Team täglich 600 Portionen Mittagessen gekocht – für die IGS Sassenburg sowie für drei Gifhorner Grundschulen und zwei Gifhorner Kitas. Zurzeit liegt die Zahl bei Null. „Wir könnten wieder warmes Essen anbieten, wir haben ein entsprechendes Hygiene-Konzept, aber es sind ja keine Kinder da.“ Sorgen macht er sich jetzt vor allem um die Kinder aus Familien, in denen nicht gekocht wird. Gerhardt rechnet aber nicht damit, dass sich vor den Sommerferien an der Situation etwas ändert. „Und danach müssen wir sehen. Wir hätten die Kapazität, auch die Sassenburger Grundschulen und Kitas zu beliefern, also wirklich im Sinne der Nachhaltigkeit auf kurzem Weg Essen auszuliefern, aber das geht zurzeit vertraglich leider nicht.“

Während seine Mitarbeiter alle in Kurzarbeit gehen mussten – „und einige von ihnen bräuchten das Gehalt wirklich dringend“ –, sorgen er und seine Frau mit Lunchpaketen wenigstens für einen minimalen Umsatz. „Die Pakete verkaufen wir am Kiosk“, sagt Gerhardt. Von dem Umsatz leben geht nicht, „wir haben zum Glück ein bisschen was auf der hohen Kante, so dass wir einen Konkurs verhindern können“.

Lesen Sie auch:

Von Christina Rudert