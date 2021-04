Sassenburg

„Nach wie vor sind unsere geplanten Veranstaltungen auf Grund der Corona-Pandemie noch nicht durchführbar, so dass dadurch unser Eventprogramm 2021 quasi zum Stillstand gekommen ist“, bedauert Günter Bischoff. „Wir bleiben aber trotzdem am Netz“, so der Vorsitzende der Kulturschmiede Sassenburg (KusS) weiter.

„Unser mit großer Vorfreude erwartetes Neujahrskonzert mit der Ungarischen Kammerphilharmonie, das am 7. Januar in der IGS Sassenburg stattfinden sollte, musste leider ausfallen“, schildert Bischoff die Situation. Auch das traditionell für März geplante Künstlerkarussell fiel Corona bereits zum Opfer.

Vertrag ist schon unter Dach und Fach

Im April sollte der zweite Gastauftritt von Mathias Richling in der Mensa der IGS ein weiterer Höhepunkt werden. Die gute Nachricht trotz der Absage: Die KusS hat dieses Event auf den 26. März 2022 verschieben können. „Der Vertrag ist schon unter Dach und Fach“, berichtet der KusS-Chef.

Abgesagt ist inzwischen auch die im Mai geplante Veranstaltung „Pariser Flair“ mit Marie Giroux. Dafür gebe es gleich mehrere Angebote für Nachholtermine – etwa für November oder Dezember 2021. Ein kleines Fünkchen Hoffnung habe er noch für die Sommertermine, so Bischoff weiter.

Open-Air mit Brenner am 11. September

So soll gemeinsam mit der Moorbahn auf dem Gelände an der Westerbecker Streuobstwiese am 20. Juni ein Jazzkonzert stattfinden. Abgesagt sei ebenfalls noch nicht das für den 11. September geplante Open-Air-Konzert mit der Band Brenner, das auf dem Gelände des Bernsteinsees in Stüde stattfinden soll.

Jahreshauptversammlung wird auf unbestimmte Zeit verschoben

Was zum Ende des Jahres hin noch stattfinden könne, müsse man einfach abwarten, so Bischoff. Auch die Mitglieder der KusS bittet Bischoff um Verständnis, dass der eigentlich zum Beginn des Jahres geplante Termin für die Jahreshauptversammlung zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben werden musste.

Kleinere Formate mit weniger Zuschauern?

Möglicherweise könne diese im Juni oder Juli nachgeholt werden. Dazu werde dann rechtzeitig eingeladen. Nachgedacht werde zudem beim KusS-Team darüber, ob in der zweiten Jahreshälfte kleinere Formate mit weniger Zuschauern realisiert werden könnten.

Von der AZ-Redaktion