Kulturschmiede verschiebt Auftritt des Zauberers Kevin Köneke

Triangel

An der Schließung sämtlicher öffentlicher Gebäude aufgrund der Corona-Pandemie kann nicht mal ein Zauberer was ändern: Die Kulturschmiede Sassenburg teilt mit, dass der Auftritt von Kevin Köneke am Freitag, 17. April, in der Triangeler Sport- und Freizeitstätte verschoben werden muss. Bereits gekaufte Karten sind weiterhin gültig und können am Ersatztermin eingelöst werden. Wann dieser stattfindet, ist allerdings zurzeit noch nicht bekannt.

Ein Hamburger Original

Die Kulturschmiede hatte sich mit der Einladung Könekes auf unbekanntes Terrain begeben – ein Zauberer war noch nie im Programm der Sassenburger Kulturveranstalter. Der junge Hamburger ist mit seiner Zauberkunst und seinem Unterhaltungstalent bereits in vielen TV-Sendungen, auf NDR Showbühnen, im Schmidt Tivoli Theater in Hamburg, bei zahlreichen öffentlichen Auftritten, privaten Veranstaltungen und in seinen deutschlandweit beliebten Magic Dinner Shows zu sehen gewesen und hat unzählige Zuschauer begeistert. Köneke hat auch schon das komplette Team des Hamburger SV verzaubert. Er ist ein Hamburger Original der Zauberei und ein mehrfach preisgekrönter Zauberkünstler, Illusionist, Comedian und Entertainer. In seiner unverwechselbaren Bühnenshow passieren unerklärliche Dinge: Er lässt Tische schweben, liest in den Gedanken der Zuschauerinnen und Zuschauer, vermehrt wundersam Geld, lässt Gegenstände verschwinden und vieles mehr.

In der Sassenburg können die Zuschauer das nun leider erst zu einem späteren Zeitpunkt erleben.

Von der AZ-Redaktion