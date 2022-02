Sassenburg: Freundeskreis Christliche Sozialarbeit in Uganda schmiedet Pläne

Neudorf-Platendorf

Auch wenn wegen Corona kaum Veranstaltungen möglich waren, bei denen der Freundeskreis Christliche Sozialarbeit in Uganda seine Arbeit vorstellen und um Spenden werben konnte, ist im vergangenen Jahr viel passiert in Butiru und Umgebung. Elisabeth Mwaka, bei Hankensbüttel geboren und seit Jahren in Uganda tätig, hatte einen 40 Seiten umfassenden Bericht zur Mitgliederversammlung vorgelegt.

So sind im vorigen Jahr vier Grundschulen und 62 Häuser für Witwen neu gebaut worden, es wurden drei Waisenhäuser errichtet und 51 Kühe gespendet, 43 neue Mikrokreditgruppe wurden angeschoben und 25 Wasserquellen befestigt.

Grundkenntnisse im handwerklichen Bereich

Während des Lockdowns trafen sich etwa 3000 Mädchen in sechs Girlsclubs. Vielen Jugendlichen konnte dank einer Patenschaft eine handwerkliche On-Skill-Ausbildung ermöglicht werden, um auch ohne Schulabschluss Grundkenntnisse im handwerklichen Bereich und in der einfachen Buchhaltung zu erlangen. Das Waisenbüro kümmert sich um über 800 Kinder, die einen Paten in Deutschland haben.

Natürlich wurden bei der Mitgliederversammlung, die den Vorstand um Karsten Wolpers im Amt bestätigte, auch Pläne für das Jahr 2022 gemacht: In Munamba und an der Luwa Primary School soll jeweils ein neues Waisenhaus entstehen (Kosten jeweils etwa 12 500 Euro). Die Schulen benötigen Solaranlagen, kleinere Anlagen bekommt man schon für 2500 Euro. Alle Schulen brauchen dringend neue Schultische (ein Viersitzer-Tisch kostet 40 Euro). 36 Waisenkinder, für die neue Paten gewonnen werden konnten, benötigen eine Erstausstattung (Metallbox, Matratze, Moskitonetz, Schuluniform, Bücher,…). Dafür werden 2160 Euro benötigt. Vier Vorstandsmitglieder wollen im Sommer nach Butiru reisen und sich vor Ort über die tolle Arbeit der ortsansässigen Mitarbeiter informieren.

Weitere Infos auf der Homepage

Wer den Verein unterstützen möchte, kann sich auf der Homepage www.butiru-freundeskreis.net informieren. Hier sind auch Kontakt- und Spendenmöglichkeiten angegeben.

Von der AZ-Redaktion